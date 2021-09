AfroBasket 2021 : victoire de la Tunisie sur la Côte d’Ivoire en finale, la bande à Salah Mejri reste au sommet du basket africain !

Après la finale de la BIG3 League samedi, c’est celle de l’AfroBasket 2021 qui a animé notre dimanche. La Tunisie d’un côté, la Côte d’Ivoire de l’autre, et un match qui s’est joué à pas grand-chose au final. À Kigali, capitale du Rwanda, c’est la bande à Salah Mejri qui est repartie avec le trophée en s’imposant 78-75 !

Il y a quatre ans, la Tunisie avait terminé au sommet du basket africain en s’imposant chez elle face au Nigeria, remportant ainsi son deuxième titre continental après celui glané en 2011. Salah Mejri, alors chez les Dallas Mavericks et MVP de la compétition il y a une décennie, n’était pas dans le groupe. Mais cette année, la star du basket tunisien a bien répondu présent, notamment lors de la grande finale de ce dimanche face aux Éléphants de la Côte d’Ivoire. Auteur de 22 points à 9/13 au tir, 6 rebonds, 1 interception et 3 contres en 24 minutes seulement, Mejri a porté ses copains vers le titre, bien accompagné aussi par Michael Redd Roll (18 points, 9 passes, 3 interceptions, 4/7 du parking), Makram Ben Romdhane (8 points – 10 rebonds) et un collectif toujours très solide. Les Tunisiens ont surtout construit leur succès en première période, eux qui ont rapidement montré aux Ivoiriens qu’ils n’étaient pas champions en titre pour rien. +7 à la fin du premier quart, +13 à la mi-temps, autant dire que ça ne sentait pas très bon pour l’équipe préférée de Didier Drogba. Sauf que les Éléphants n’ont rien lâché et y ont cru jusqu’au bout sous l’impulsion notamment de Souleyman Diabate (20 pions), qu’on connaît plutôt bien ici puisqu’il a passé plusieurs saisons dans le Championnat de France. Insuffisant au final, puisque les Tunisiens ont fait le boulot en conservant leur avantage pour s’imposer 78-75.

La première place pour la Tunisie, la seconde pour la Côte d’Ivoire, et la troisième pour le Sénégal. Vaincus en demi-finale, Gorgui Dieng et ses copains ont terminé sur une bonne note en écartant le Cap-Vert 86-73. Et justement, en parlant de Dieng, on peut dire que le bonhomme a bien assumé son statut de joueur NBA : 30 points, 12 rebonds, 5 passes, clairement l’intérieur des Hawks d’Atlanta s’est fait plaiz pour finir la compétition en beauté.

Nouveau titre de champion d’Afrique pour la Tunisie de Salah Mejri, en mode Luis Scola sur cette finale. L’AfroBasket étant désormais organisé tous les quatre ans, l’ancien des Mavs – 35 ans – ne sera sans doute plus là en 2025 pour tenter le triplé, mais il peut aujourd’hui savourer !

