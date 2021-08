Jason Kidd on tour : après la Slovénie, le nouveau coach des Mavs est allé trinquer avec Kristaps Porzingis en Lettonie

Parti en Slovénie avec un cortège cinq étoiles pour s’assurer de faire signer à Luka Doncic sa prolongation de contrat au supermax, Jason Kidd a profité de sa présence en Europe pour faire un détour jusqu’en Lettonie afin d’aller rencontrer son deuxième joueur vedette, Kristaps Porzingis.

A peine désigné head coach des Mavericks, Jason Kidd prend déjà son nouveau rôle très à coeur. Au lieu de rester dans son bunker pour bosser son playbook avant la reprise du training camp, le chauve n’a pas hésité à sauter dans un avion pour un road-trip d’affaires en Europe. Les Américains sont décidément tous pareils. Tellement habitués à leur nation aux dimensions XXL, ils voient également le Vieux Continent comme un seul et unique pays qui se visite de fond en comble pour bien rentabiliser leur billet d’avion pour traverser l’Océan Atlantique. Mais ce n’est pas en simple touriste que J-Kidd venait sur nos terres cet été. D’abord aperçu dans les rues de Ljubljana en compagnie de Dirk Nowitzki, Mark Cuban et le GM des Mavericks au début du mois d’août, le successeur de Rick Carlisle a poursuivi son périple en Lettonie après avoir obtenu l’accord de la part de Luka Doncic de signer pour rester à Dallas pour 207 millions de dollars sur cinq années supplémentaires.

Naša ekipa je v centru Ljubljane ujela ekipo @dallasmavs: trener Jason Kidd, skupaj s pomočnikom športnega direktorja Michaelom Finleyjem in svetovalcem Dirkom Nowitzkim. https://t.co/fJfwWpyDu0 pic.twitter.com/AxBfIvUYc3 — N1 Slovenija (@n1slovenija) August 9, 2021

Il a ensuite fait cap au nord en compagnie du responsable de la performance, Casey Smith, pour partir à la rencontre de Kristaps Porzingis, l’autre star européenne du roster, à Riga. Au programme, trois jours à nouer des liens avec la Licorne. Officiellement, pour montrer son engagement auprès du joueur et préparer au mieux la saison à venir. Officieusement, il voulait peut-être s’assurer qu’il n’aille pas encore se mettre dans de salles histoires en sortie de boîte de nuit. Toujours est-il que le séjour letton de Jason Kidd s’est bien passé et qu’il a pu faire plus ample connaissance avec le deuxième All-Star de son effectif comme il l’a détaillé à Brad Townsend du Dallas Morning News à son retour dans le Texas.

« KP a été un hôte incroyable. Nous avons dîné plusieurs fois ensemble. Nous l’avons vu s’entraîner et nous avons pu beaucoup échanger. Il est en bonne forme, physiquement et mentalement. J’ai hâte de pouvoir le coacher. […] Je voulais voir où il vivait, c’est sa maison ici. C’est magnifique. […] Nous parlons toujours de la famille. Parfois, nous devons montrer qu’on se soucie vraiment de la personne. C’est mon cas et je voulais lui faire savoir que je m’intéresse vraiment à lui. […] Je peux vous dire qu’il est en bonne santé, qu’il a hâte. Et je voulais aussi parler avec lui que ce soit du basket ou de tout le reste. On parle toujours de basket mais je voulais voir où il en était en-dehors des terrains. »

Comme son prédécesseur, Jason Kidd n’hésite pas à changer ses plans de vacances pour se rapprocher de ses joueurs. L’occasion aussi de faire un point complet sur la santé de la Licorne qui avait toujours passé ses étés en rééducation depuis son transfert à Dallas en janvier 2019. Pour franchir un cap et enfin passer ce premier tour des Playoffs, les Mavericks auront besoin d’un grand Kristaps Porzingis aux côtés de Luka Doncic.

De retour à la maison, Jason Kidd semble déjà très impliqué dans son nouveau rôle à Dallas. Il lui reste désormais un mois pour peaufiner son plan de jeu avant le début du training camp prévu le 28 septembre.

Source texte : The Dallas Morning News