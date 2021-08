Nouveau point sur le dossier Ben Simmons : l’Australien pourrait zapper le training camp des Sixers, ça boude fort en Pennsylvanie

Avec la fin de Playoffs désastreuse, nul n’est sans savoir que les Sixers cherchent à mettre fin à l’aventure Ben Simmons. Depuis plusieurs mois, ça s’active en coulisse et les rumeurs fusent. Portland, Golden State, Sacramento, Minnesota, Melbourne, Le Portel, Châteauroux, l’Australien a été envoyé à peu près partout, sauf que pour l’instant, il est toujours à Philadelphie. Le training camp approche, mais Ben Simmons n’aurait pas l’intention de s’y rendre. Le point sur un dossier qui fonce droit dans le mur (de briques, bien sûr).

21 juin 2021, Hawks – Sixers, Game 7 de la demi-finale de Conférence Est, victoire d’Atlanta 103-96. Les Sixers sont éliminés et un responsable est alors pointé du doigt : Ben Simmons. Dès la conférence de presse d’après-match, son coach Doc Rivers et son coéquipier star Joel Embiid n’hésitent pas à critiquer l’Australien le Portugais. Série vraiment pourrie, absence totale de shoot, manque d’agressivité, on comprend vite que le moment est venu pour se séparer de Ben Simmons à Philly. Élément majeur du Process, il faut pour Daryl Morey passer à autre chose et trouver une porte de sortie. Si les rumeurs se sont multipliées depuis deux mois maintenant, toujours rien. La reprise de la saison approche, mais Ben Simmons est toujours chez les Sixers. Attention, les problèmes arrivent.

Le fameux point de non-retour aurait été atteint entre la franchise et le joueur, mais on ne se sépare pas d’un triple All-Star et Rookie de l’Année en 2018, comme ça. Si de nombreuses franchises sont intéressées par un ball-handler de 2m08, les récentes perfs de Ben Simmons ont fait baisser sa cote. Les Sixers s’attendent à un package façon « James Harden » avec de multiples premiers tours de draft (quatre au minimum) et si possible un joueur de niveau All-Star. Inutile de préciser que les prétendants de Ben Simmons ne sont pas prêts à aligner autant. Autour de la draft, les offres se seraient multipliées (Cavs, Toronto, Wolves), mais Daryl Morey voulait plus de contreparties. Ces pourparlers de trades n’ont donc pas aboutis. Toutefois, le front office des Sixers n’a pas abandonné l’idée d’un échange, les possibilités d’un accord avec les Blazers étant revenues sur la table ces derniers jours.

Pendant ce temps, Ben Simmons profite de l’intersaison pour faire des workouts et (apparemment) travailler son shoot. On l’a vu sur les réseaux ne pas avoir peur de déclencher des bombinettes longue distance, et avec réussite monsieur. Mais bon, ne nous enflammons pas, car dans ces pick-up games on a déjà vu Andre Drummond ou Dwight Howard enchaîner des 3-points. Quand on sait ce que ça donne ensuite sur un parquet NBA, relativisons la performances et attendons qu’il la reproduise lorsque cela compte. Une chose est sûre, l’ami Bennie ne se sent plus en odeur de sainteté à Philly. Il n’envisage pas un retour en Pennsylvanie, comme l’a rapporté une source proche du dossier à Paolo Uggetti, rédacteur pour The Ringer. Selon le reporter, s’il n’était pas tradé, le numéro 1 de la Draft 2016 n’aurait pas l’intention de se présenter au training camp des Sixers à la reprise en septembre. Bonjour l’ambiance. Après cinq ans où les deux parties ont si bien collaboré, une solution doit donc être trouvée pour mettre fin à cette relation devenue tendue. Si Daryl Morey n’arrive pas à prendre une décision, la rédaction de Trashtalk a décidé de l’aider en proposant cinq pronostics et leur cote, histoire de résoudre cet imbroglio.

Trade avec les Blazers – coté à 2,90

On vous l’a déjà mentionné mais un accord avec Portland serait revenu sur le devant de la scène depuis quelques jours. Avec l’intersaison très moyenne des Blazers, qui n’ont pas réussi à bien entourer Damian Lillard, il se peut que ce dernier demande son transfert d’ici quelques semaines. C’est une option que privilégierait le board des Sixers et – de notre point de vue de fan – on ne peut que les soutenir. Daryl, si jamais tu reçois une notif comme quoi Damian Lillard demande à être tradé, peu importe ce que tu fais, tu arrêtes tout et tu prends ton téléphone. Allez, Ben Simmons + Tyrese Maxey + des tours de draft + le fauteuil de ton daron et un pack de Leffe, mais ça doit être l’option numéro un pour rester compétitif dans la course au titre. Après si Lillard reste, il est toujours possible de sonder autour de C.J. McCollum, mais alors n’oublie pas de retirer le fauteuil de ton daron de l’échange.

Trade avec les Spurs – coté à 3,75

Dans le cadre d’un échange, San Antonio peut représenter une option intéressante. Avec un embouteillage sur le backcourt du côté des Spurs, il y a moyen de récupérer plusieurs joueurs prometteurs en échange de Ben Simmons. On pense à Derrick White ou Dejounte Murray qui pourraient apporter un peu de défense sur le poste 1 à Philly. Pendant ce temps, Bennie atterri au milieu d’une reconstruction (ça tombe bien pour un maçon) et débarque quasiment comme l’un des meilleurs joueurs de la franchise. Avec ses qualités, il pourrait convenir au Spurs Basketball. Nota bene, il permettrait surtout à Gregg Popovich de poursuivre avec la filière australienne depuis le départ de Patty Mills. Alors Daryl, le petit conseil avec les Spurs : il y a moyen de gratter 2-3 joueurs de complément bien sympa, qui pourraient avoir une place importante dans la rotation.

Trade avec les Cavaliers – coté à 5,50

Plusieurs rumeurs entre Cleveland et Philadelphie ont animé ces dernières semaines. On sait que les Cavs recherchent du monde dans les ailes et si les noms mentionnés ne sont pas au niveau de Ben Simmons, pourquoi ne pas tenter un joli coup. Avec Ricky Rubio et Larry Nance Jr., les deux équipes pourraient s’approcher d’un accord salarial. Si Philly trouverait avec l’Espagnol un meneur expérimenté et reconnu, capable d’assurer sur le poste 1, ce package n’offre pas non plus de grandes perspectives d’avenir aux Sixers. Il faudra alors essayer de gratter un Sexton ou un Garland, mais pas sûr que les Cavs acceptent de lâcher leurs jeunes prodiges. Le salaire de Kevin Love peut aussi faire élément d’accord dans les affaires, mais pas question de récupérer Kévin Lamour et son contrat en plomb sans un des deux zouaves du backcourt. Piste à travailler donc, Daryl, en espérant que Cleveland soit encore motivé à l’idée de récupérer Ben Simmons.

Trade avec les Wolves – coté à 6,40

Les Timberwolves se sont montrés assez actif depuis le début du dossier Ben Simmons. Très intéressés par le profil de l’Australien, ils chercheraient à l’intégrer dans un rôle à la Draymond Green pour aider KAT, Ant-Man et D-Lo. En poste 3 ou en poste 4, Simmons serait parfait pour apporter sa défense et son impact physique dans une franchise qui cherche à avoir des ambitions. Après, il est difficile de trouver une vraie contrepartie chez les Wolves. Peu de talent disponible et un accord salarial compliqué en dehors d’un package Malik Beasley x Patrick Beverley qui ne fait pas rêver (surtout quand on voit la saison passée de Pat Bev). Après si Minnesota est prêt à lâcher D’Angelo Russell, avec du pick de draft autour, tu pourras commencer à discuter à voix haute, Daryl.

Reste aux Sixers – coté à 8,10

Si aucune solution n’est trouvée, avec un board des Sixers trop gourmand et des franchises pas prêtes à répondre aux demandes de Philly, Ben Simmons pourrait toujours être en Pennsylvanie à la rentrée. Il ne veut pas venir au camp d’entraînement, mais sa franchise peut tout de même lui imposer le parquet pour augmenter sa cote. On parle du parquet-ballon hein, pas de l’autre, là la dimension prise serait tout autre. Toutefois, il est difficile d’imaginer Ben Simmons débarquer avec un grand sourire : « Bonjour Doc, salut Jo, c’est bien vous qui m’avez taillé il y a quelques semaines ? ». Dans les vestiaires et sur les premiers ballons, l’ambiance risque de ne pas être jolie. Une solution, un cut ou un buy-out ? Avec encore quatre ans de contrat, cela bloquerait les finances de la franchise pour pas mal d’années. Et puis, soyons sérieux, on ne cut quand même pas un gars de cette trempe. Tu as compris Daryl, il faut trouver une solution, avant.

Le pari du rédacteur

Les Cavs. Au vu des assets et besoins de chaque franchise, une solution pourrait émerger avec les Cavaliers. Entre les jeunes prometteurs, quelques joueurs plus expérimentés et de gros salaires, les Sixers devraient pouvoir trouver une opportunité. En plus, ces derniers cherchent à se renforcer sur les ailes, Ben Simmons pourrait y être un très joli ajout.

Le gros dossier qui traîne depuis le début de l’été n’en a pas fini de faire parler. Oui, Ben Simmons est pour l’instant toujours chez les Sixers, mais une solution devra être trouvée d’ici la reprise, car sinon, on n’ose pas imaginer la rentrée glaciale à Philadelphie.

