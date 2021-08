Ben Simmons et les Sixers, ça cause toujours : Jojo a pris sa maille mais… quid de l’avenir du meneur briqueur ?

En voilà un dossier chaud de l’été, ‘fin plus si chaud que ça visiblement. Depuis la Draft, si ce n’est avant, plusieurs rumeurs de trade autour de Ben Simmons ont émergé, et depuis, silence radio. Et vu comment ça traîne, on pourrait bien voir le Boomer rester dans le coin jusqu’au training camp voire le début de saison, et pour Philly ça craint.

Minnesota, Golden State, les Spurs, les Shanghai Sharks, le BCM Gravelines-Dunkerque… ces derniers temps, on entend parler de nombreuses destinations où pourrait atterrir Ben Simmons. Si les rumeurs se sont un peu estompées ces derniers temps, Jake Fischer de Bleacher Report a précisé que les Sixers souhaitaient toujours trader l’Australien. On le sait, Philly veut faire bouger les choses pour aller plus loin car on a bien vu ce que pouvait donner le duo Embiid-Simmons. Avec la très récente prolongation de Joel Embiid au supermax, au moins le message est clair : feel free to go Ben. Et parmi les équipes avec lesquelles Daryl Morey voudrait négocier, les Blazers reviennent avec force. La raison ? Avec la masterclass de Neil Olshey cet été, les Sixers gardent espoir que Damian Lillard demande son trade au début du training camp quand il va arriver dans le vestiaire et qu’il va voir que rien n’a changé à part l’arrivée de Cody Zeller, Tony Snell et Ben McLemore. Après le gros coup de pression du meneur envoyé à son management au début de l’été, il y a de quoi être déçu. Enfin voilà, si jamais vous entendez parler de Dame qui veut partir, attendez vous à ce que Daryl Morey prenne le téléphone DI-RECT, et on peut le comprendre. Et si ce n’est le cas, Ben ne risque pas de bouger tout de suite. Il faudra juste voir à quel point Phila est patient.

Parmi les autres prétendants, on retrouve aussi les Wolves, qui souhaiteraient s’offrir les services du serial briqueur. Selon Jake Fischer, Minnesota voudraient l’intégrer dans un rôle à la Draymond Green, aux côtés de KAT, D-Lo, Edwards et toute la clique. Pour autant, à part de gros picks de Draft, on a du mal à voir ce que les Timberwolves pourraient offrir comme contrepartie qui puisse intéresser Daryl. Même chanson pour Sacramento, qui voudrait faire venir Ben Simmons sans sacrifier De’Aaron Fox… et nous on voudrait une franchise à Châteauroux pour le prix d’un grec. Sinon, les Spurs et les Warriors seraient eux aussi intéressées par le point forward de 25 ans, mais on voit plus Golden State comme candidat sérieux, étant donné qu’ils ont un peu plus de talent à offrir aux Sixers comme James Wiseman ou Andrew Wiggins (lol). Voilà voilà, en clair, ça n’a pas plus avancé que ça, mais on sait désormais que l’Australien a très envie de changer d’équipe aussi et que les front offices de la Grande Ligue continuent de discuter, mais ça prend son temps. Ça va, c’est pas comme si dans un mois les équipes allaient se réunir pour préparer la prochaine saison…

Ben Simmons est toujours un joueur des Sixers, mais ça pourrait bouger, un jour, peut-être, si les GM se réveillent. Blague à part, on comprend que ce ne soit pas le dossier le plus simple à gérer, mais Daryl Morey va peut-être devoir revoir ses ambitions à la baisse pour faire partir l’Australien. En attendant, le GM de Philly croise les doigts en espérant que Damian Lillard soit mécontent du taf réalisé par son confrère lors de cette intersaison.

Source texte : Bleacher Report