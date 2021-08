Ray Allen se lance dans le coaching : Jesus Shuttlesworth a trouvé de jeunes disciples à qui montrer la voie

Voilà déjà sept ans que Ray Allen a quitté les parquets NBA et voilà déjà huit piges que le shoot de Jesus Shuttlesworth a crucifié les Spurs lors des Finales NBA 2013. Cela nous semblait être hier, et pourtant depuis Ray-Ray a eu le temps de passer du temps sur les terrains de golf, de sortir un livre et de voir ses enfants grandir. Désormais, place à un nouveau chapitre pour le chauve, toujours à Miami : le coaching de petites pousses à l’école.

Leadership, clutchitude, technique, finesse, expérience et grosse mentalité de bosseur… Voilà tout ce que Ray Allen va pouvoir inculquer à ses padawans de la Gulliver Prep School à Miami. Le Hall of Famer était jusqu’ici assistant coach des collégiens et devient directeur de la section basket de l’école floridienne et head coach de l’équipe première au lycée. Pas mal comme tête d’affiche pour le programme d’une école de 2 200 élèves. Parmi ces jeunes se trouvent notamment ses enfants, dont son fils Ray Allen III qui fera partie de l’équipe de son papa All-Star à 10 reprises. Pour une énième fois cet été, la news a été envoyée non pas par le Woj, mais bien par Shams Charania, l’insider de The Athletic :

Naismith Hall of Famer Ray Allen – a two-time NBA champion and 10-time All-Star – has become the new head coach of the boys basketball team at Gulliver Prep School in Florida. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 20, 2021

L’ancien sniper des Bucks, des SuperSonics, des Celtics et du Heat tentera de faire mieux que le triste bilan de 5 victoires pour 16 défaites de son équipe l’année dernière. Après sa retraite NBA et les quelques rumeurs de comeback qui ont suivies, le shooteur à 3-points le plus prolifique de l’histoire (2 973 bombes du parking) avait annoncé ne pas vouloir poser ses fesses sur un banc en tant que coach avant un moment afin de profiter de sa retraite bien méritée tout en laissant imaginer qu’il occuperait bien cette fonction un jour :

« En ce qui me concerne, lorsque je prendrai ma retraite je ne me vois pas devenir coach tout de suite. J’ai quatre jeunes garçons et j’aimerais être présent pour eux et ne pas être toujours absent. Si je deviens coach, cela m’éloignera vraiment d’eux et ce serait pire que ce que je fais maintenant. Je préfère passer mon temps avec eux que d’être coach. […] J’aime essayer de pousser les gens à se rendre compte de leur potentiel, à être meilleurs et à les motiver pour devenir meilleurs qu’ils l’étaient. D’une certaine manière, je suis déjà coach. »

Après la Free Agency des joueurs et coachs NBA qui a débuté il y a trois semaines, c’est désormais la valse des anciens joueurs qui souhaitent former les potentiels futurs cracks de la Grande Ligue. Gary Payton avait montré la voie en début d’été en devenant en head coach en Division 2 universitaire, puis Rasheed Wallace a suivi en devenant l’assistant de Penny Hardaway à la fac de Memphis alors que ce dernier était lui-même pressenti pour prendre une place sur un banc NBA. Hâte de voir tout ce beau monde sur un banc NBA un jour car ça promet du bon trashtalking entre staffs.

Rendez-vous est donc pris le 30 novembre pour voir les débuts du meilleur ami de Rajon Rondo sur les bancs de l’école. Et connaissant le bonhomme, on va guetter les pourcentages de ses troupes car de nouveaux records d’adresse pourraient être battus.

Source texte : The Athletic