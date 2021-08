Les matchs à suivre aux horaires français pour la saison 2021-22 : mater de la NBA sans se mettre le boss à dos, c’est possible

Maintenant que le calendrier NBA est sorti, on peut regarder un peu les belles affiches à suivre mais aussi… les matchs à mater à une heure raisonnable ! Puisque tout le monde n’aime pas mettre le réveil à 3h, on vous a fait la liste des rencontres disponibles avant minuit sur la saison 2021-22.

Si vous êtes un habitué de la NBA, vous savez qu’il est parfois difficile de concilier sommeil et passion pour la balle orange. Se réveiller trois, quatre fois par semaine à 2h, 3h voire 4h du matin, c’est le risque de finir avec des yeux à la Voldemort sitôt qu’arrive le week-end. Toutefois, notre ligue préférée pense aussi à nous de temps en temps et voilà pourquoi elle planifie certaines rencontres à des horaires plus adaptés pour le reste du monde. Au total, on compte 70 matchs qu’il est possible de voir avant minuit (au moins en partie) pour la saison prochaine. Pour le détail, c’est juste en-dessous.

Dimanche 24 octobre : Nets-Hornets (22h)

Samedi 30 octobre : Wizards-Celtics (23h)

Dimanche 31 octobre : Mavs-Kings (20h30)

Samedi 6 novembre : Nuggets-Rockets (22h)

Dimanche 7 novembre : Raptors-Nets (21h30)

Samedi 13 novembre : Jazz-Heat (23h)

Dimanche 14 novembre : Lakers-Spurs (21h30)

Samedi 20 novembre : Knicks-Rockets (23h)

Dimanche 21 novembre : Clippers-Mavs (21h30)

Vendredi 26 novembre : Clippers-Pistons (21h30)

Dimanche 28 novembre : Clippers-Warriors (21h30) et Pacers-Bucks (23h)

Samedi 4 décembre : Knicks-Nuggets (19h)

Dimanche 5 décembre : Cavs-Jazz (21h30)

Samedi 11 décembre : Clippers-Magic (21h30)

Dimanche 12 décembre : Knicks-Bucks (18h)

Samedi 18 décembre : Pistons-Rockets (18h)

Dimanche 19 décembre : Bulls-Lakers (21h30)

Samedi 25 décembre : Knicks-Hawks (18h), Bucks-Celtics (20h30) et Suns-Warriors (23h)

Dimanche 26 décembre : Heat-Magic (21h30)

Vendredi 31 décembre : Celtics-Suns (19h) et Pacers-Bulls (21h)

Dimanche 2 janvier : Raptors-Knicks (21h30)

Samedi 8 janvier : Clippers-Grizzlies (21h30)

Dimanche 9 janvier : Clippers-Hawks (21h30)

Lundi 17 janvier : Celtics-Pelicans (18h30), Knicks-Hornets (19h), Wizards-Sixers (20h), Cavs-Nets (21h), Grizzlies-Bulls et Clippers-Pacers (21h30)

Dimanche 23 janvier : Knicks-Clippers (19h) et Wizards-Celtics (21h30)

Dimanche 30 janvier : Hawks-Lakers et Hornets-Clippers (19h), Bulls-Blazers (21h30)

Samedi 5 février : Magic-Grizzlies (23h)

Dimanche 6 février : Bulls-Sixers, Wolves-Pistons et Nuggets-Nets (21h30)

Samedi 12 février : Blazers-Knicks (23h)

Dimanche 13 février : Celtics-Hawks (20h) et Pacers-Wolves (21h)

Samedi 26 février : Pistons-Celtics (18h)

Dimanche 27 février : Knicks-Sixers (19h), Suns-Jazz (21h30) et Pacers-Celtics (23h)

Samedi 5 mars : Mavs-Kings (23h)

Dimanche 6 mars : Celtics-Nets (19h) et Bucks-Suns (21h30)

Dimanche 13 mars : Nets-Knicks (18h), Pistons-Clippers (20h), Celtics-Mavs (20h30) et Magic-Sixers (23h)

Samedi 19 mars : Wolves-Bucks (22h)

Dimanche 20 mars : Pacers-Blazers et Rockets-Grizzlies (20h30), Hawks-Pelicans, Magic-Thunder et Kings-Suns (23h)

Samedi 26 mars : Pelicans-Spurs (22h)

Dimanche 27 mars : Pistons-Knicks (21h30)

Samedi 2 avril : Sixers-Hornets (18h30) et Knicks-Cavs (19h)

Dimanche 3 avril : Celtics-Wizards et Bucks-Mavs (19h), Lakers-Nuggets (21h30) et Pacers-Pistons (23h)

Sans surprise, les rencontres seront surtout concentrées sur les week-ends mais certaines exceptions sont possibles, comme par exemple le Martin Luther King Day (lundi 17 janvier). Pour les équipes, on aura un peu de tout mais surtout beaucoup de Clippers, qui ont 10 matchs à eux seuls. Pour ce qui est des favoris, Nets et Lakers, c’est respectivement 6 et 4 matchs qui seront visibles à des horaires corrects. Concernant la qualité à présent, on voit qu’on ne récupère pas forcément les plus grosses affiches mais il y a quand même quelques duels qui vaudront le détour. On pense notamment au derby de New York mais aussi Jazz-Heat, Clippers-Mavs, Suns-Warriors, Hawks-Lakers ou encore à la seconde manche du Rookie Game entre Cade Cunningham et Jalen Green, probablement la plus chaude puisqu’elle aura lieu à Detroit.

On vous laisse imprimer le planning ci-dessus et l’encadrer sur votre mur. On précise que cet article n’est nullement sponsorisé par l’association des employeurs de fans de basket. Pouvoir regarder de la NBA et avoir une nuit normale, c’est possible.