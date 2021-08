Nick Van Exel devient assistant coach à Atlanta : spoiler, il ne vient pas apprendre à Trae Young à faire des tableaux statistiques

Petit changement dans le coaching staff d’Atlanta avec l’arrivée de Nick Van Exel comme assistant de Nate McMillan. Un ajout qui va rappeler de beaux souvenirs aux fans de basket des années 90 et 2000.

Adrian Wojnarowski en personne a annoncé la nouvelle ce dimanche sur son compte Twitter. L’insider d’ESPN a révélé que Nick Van Exel a été engagé comme assistant coach par les Atlanta Hawks. Il remplace Marlon Garnett, qui file lui un peu plus à l’Est du côté de Charlotte. À 49 ans, Nick the Quick débarque en Géorgie pour soutenir Nate McMillan et apporter son expérience auprès des jeunes pousses des Hawks. Depuis la fin de sa carrière, il y a une quinzaine d’années, NVE a occupé des postes au sein de plusieurs franchises NBA mais aussi au niveau universitaire et en G League. S’il avait démarré à Atlanta avec la formation des jeunes de 2010 à 2013, il a aussi connu ce rôle d’assistant à Milwaukee et Memphis. Et avant ce nouveau poste, il était dans le scouting à Dallas depuis 2019. C’est donc un retour à la fois à Atlanta et à la fois dans le coaching pour Nick Van Exel.

The Atlanta Hawks are hiring Nick Van Exel as an assistant coach, source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 22, 2021

Après un excellent run en Playoffs, qui a mené Trae Young, John Collins et compagnie jusqu’en Finale de Conférence, les Hawks vont tenter de confirmer. L’ajout de Nick Van Exel peut être une bonne pioche s’il arrive à transmettre ce qui a fait de lui un joueur reconnu. Pour ceux qui ne le connaissent pas, allez checker les highlights sur YouTube, c’est explosif. Nick The Quick a laissé le souvenir d’un joueur virevoltant et flashy en NBA. Une carrière solide de 13 ans (1993-2006) dans la Grande Ligue durant laquelle il a tourné à des moyennes de 14,4 points et 6,6 passes décisives. S’il a souvent changé d’équipe sur la fin de sa carrière, on se souvient surtout de Van Exel pour son passage aux Lakers, là où il fut même All-Star en 1998. Véritable dynamiteur, ce combo-guard de « poche », 1m85, apportait sa fougue, ses passes spectaculaires et de jolies séries de shoot sur le terrain (tiens, il fait penser à quelqu’un). Shooteur correct, il était surtout capable de prendre feu par moment ou de rentrer des buzzers beaters complétement dingues. Décidément, il fait vraiment penser à quelqu’un. Oui, vous l’avez ? Trae Young bien sûr. 1m85 également pour Ice Trae et des séries de shoots incroyables, quelque chose nous dit que ces deux-là pourraient bien s’entendre. À condition que Nick Van Exel ne débarque pas avec des centaines de tableaux statistiques à l’entraînement. « 22% à 3-points pour Young à 45 degrés à droite sur les 5 derniers matchs. » On s’en fout, Trae, il prendra ses shoots.

Petite news sympa, c’est toujours cool d’avoir des nouvelles des anciens joueurs. Nick Van Exel continue son apprentissage comme assistant avant, pourquoi pas, de passer le cap et décrocher un poste de numéro un. D’ici là, le nouvel adjoint de Nate McMillan devra aider les Hawks à confirmer leur changement de statut au sein de la Ligue.

