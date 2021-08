Les bookmakers prédisent le bilan de chaque franchise pour la saison prochaine : officiel, les conclusions hâtives sont de retour

On les attend toujours avec impatience, les pronos d’avant-saison de nos copains bookmakers de Vegas sont sortis. Team parieurs et team conclusions hâtives sont ravies, les fameux +/- vont encore animer le débat. Alors, plus de 60 victoires pour les Bucks ? Le Thunder va-t-il gagner 20 matchs ? Vivement avril pour revenir sur toutes ces prédictions.

Nos amis des paris sportifs se sont transformés en experts NBA. Une balle orange derrière la boule de cristal et c’est parti, les bookmakers balancent les bilans de la saison à venir. Une bonne grosse dose d’expertise venue tout droit des machines à sous et des tables de Blackjack, rien de plus légitime pour annoncer la saison NBA alors même que les effectifs ne sont pas tous au complet, que les training camps n’ont pas encore débuté et que les franchises ne sont pas à l’abri d’un trade ou des blessures. On vous rappelle d’ailleurs que DeMarcus Cousins n’a toujours pas trouvé d’équipe et qu’il pourrait changer le destin d’une franchise, ou pas. La saison régulière ne commence que dans deux mois, petit conseil de la maison : temporiser un peu, jouer à la Chris Paul et analyser bien la situation, plutôt que de partir à fond, façon John Wall, pour finir en écrasant le ballon contre la planche. Allez, c’est le moment, découvrons le classement final de la saison 2021-22 selon l’institution du gambling à Vegas, Caesars Sportsbook.

CONFERENCE EST

Nets 54,5 victoires Bucks 53,5 Sixers 51,5 Heat 47,5 Celtics 46,5 Hawks 46,5 Pacers 42,5 Knicks 41,5 Bulls 41,5 Hornets 37,5 Raptors 36,5 Wizards 33,5 Cavaliers 29,5 Pistons 25,5 Magic 24,5

CONFERENCE OUEST

Lakers 51,5 Jazz 51,5 Suns 50,5 Warriors 48,5 Nuggets 47,5 Mavericks 47,5 Clippers 44,5 Trail Blazers 43,5 Grizllies 41,5 Pelicans 40,5 Kings 35,5 Timberwolves 33,5 Spurs 29,5 Rockets 29,5 Thunder 22,5

Essayons 2 minutes d’analyser sérieusement ces prédictions, en employant le conditionnel (il ne faut pas abuser non plus). Ce sont donc les Brooklyn Nets (54,5 wins) qui obtiendraient le meilleur bilan de la Ligue avec une petite victoire d’avance sur les Bucks. Dans le top à l’Ouest, les vétérans Lakers feraient une belle remontée après une saison compliquée et s’en sortiraient avec un bilan similaire au Jazz et juste devant les Suns. À noter que nos amis de Vegas n’aiment vraisemblablement pas les Knicks. Les New-yorkais ne finiraient que huitièmes (41,5 wins), avec le même bilan que les Bulls neuvièmes. Un Play-in après une saison de feu terminée top 4 et une free-agency prometteuse, pas sûr que Tom Thibodeau signe pour ce scénario. À l’Ouest, une belle remontée des Warriors serait prévue avec 48,5 victoires et un top 4 de sa conférence. Concernant les mauvais élèves, si les Pistons et le Magic devraient batailler, le bonnet d’âne revient au Thunder avec 22,5 victoires. Un bilan identique à celui de cette saison et les joueurs d’OKC (surtout SGA) chercheront donc à démonter les pronos, comme ils l’avaient fait il y a un an. Et pour finir, mention spéciale aux Kings, qui, une fois de plus, ne finiraient pas en Playoffs, ni même en Play-in. On rappelle qu’une non-qualification serait historique pour nos amis de Californie.

Les bookmakers ont parlé, les pronostics sont tombés, les fans vont en parler. Si les prédictions n’ont encore que peu de valeur et restent des énormes conclusions hâtives, elles permettent de se projeter dans la saison qui va arriver. Si une petite hiérarchie commence à se dessiner, on vous conseille malgré tout d’attendre un peu avant de jouer votre PEL sur les Pels (elle était facile).

Source texte : ESPN