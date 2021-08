La saison NBA 2021-22 en dix dates importantes : on prépare le feutre rouge, c’est l’heure de faire des ronds sur le calendrier

Même si on doit attendre encore deux mois avant la reprise de la NBA, on peut déjà se faire un gros planning des matchs à ne pas rater pour cette édition 2021-2022. Vous l’aurez compris, c’est l’heure de sortir son calendrier, son planning ou son agenda TrashTalk et de faire des ronds.

Pour retrouver l’analyse du calendrier de chaque franchise c’est juste ici.

On passe le temps comme on peut avant le retour de notre ligue préférée. Après avoir analysé les calendriers des uns et des autres, on se lance dans un petit récap global des affiches qu’il ne faudra surtout pas manquer. Les gros chocs, les retrouvailles, les confrontations entre rookies, les commémorations : certaines dates risquent d’avoir une saveur bien particulière la saison prochaine. Comme souvent, la NBA a décidé de nous teaser un peu sur les moments importants de la saison. Petit tour d’horizon des nuits où on ne risque pas de dormir.

# 1 – Opening night : les vacances sont (enfin) terminées ! (19 octobre)

Après de longues semaines d’attente, nous revoilà devant notre chère NBA. Comme d’habitude, c’est un mardi qui marquera le retour de la Grande Ligue et le menu devrait être bien copieux pour fêter ça. Bucks-Nets pour attaquer les festivités à 1h30 avant un Lakers-Warriors pour clôturer la nuit (4h). Des stars, des revanches à prendre, des duels toujours marquants et surtout la dalle de revoir la balle orange, trois mois après le titre de Giannis et sa bande. Forcément, la remise de la bague et la bannière qui monte seront des événements immanquables mais il faudra aussi aller jouer dans la foulée. S’ils le peuvent, Kevin Durant et ses Amigos se feront une joie de gâcher la fête.

# 2 – Evan Fournier fait ses débuts avec les Knicks (20 octobre)

Tout juste arrivé à New York, Evan Fournier va pouvoir faire ses débuts dans son nouveau jardin : le Madison Square Garden. Comme un symbole, il débutera ce nouveau chapitre en faisant face à son ancienne équipe. Boston est en effet en ville pour défier les Knicks et il faudra donc se coltiner Jayson Tatum et Jaylen Brown dès sa première. Un sacré challenge en perspective mais un défi que le natif de Charenton se fera un plaisir de relever avec son numéro 13. L’histoire d’amour peut débuter !

# 3 – Première affiche pour célébrer les 75 ans de la NBA (1er novembre)

C’est la nouveauté de cette saison 2021-22 : la NBA va fêter ses 75 ans et, pour cela, elle a positionné certaines affiches à des dates clés. Par exemple, la rencontre entre les Raptors et les Knicks le 1er novembre aura une signification très particulière. En effet, le 1er novembre 1946, les Knicks affrontaient les Huskies de… Toronto pour le premier match de saison régulière de l’histoire de la Ligue ! De la même manière, d’autres rencontres seront programmées spécifiquement pour rappeler des moments importants de l’histoire de la NBA (100 points de Wilt, série de victoires des Lakers etc…). Autant vous dire qu’on aura droit à des hommages et à des beaux montages en noir et blanc toute la saison.

Throughout the 2021-22 regular season, the NBA will feature #NBA75 Classic Matchups to celebrate the teams, players, coaches and moments that have defined 75 years of NBA basketball! pic.twitter.com/NYxx48KqXS — NBA (@NBA) August 20, 2021

# 4 – Jalen Green – Cade Cunningham : naissance d’une rivalité (10 novembre)

Ils n’ont même pas encore disputé un match NBA mais la hype autour du duel entre Jalen Green et Cade Cunningham est déjà au top. Le premier affrontement en Summer League a posé les bases et les déclarations du néo-Rocket ont mis encore un peu de lumière sur les deux favoris au trophée de Rookie de l’année (et aussi un peu d’huile sur le feu). C’est du côté de Houston qu’il faudra aller pour voir cette première manche entre les deux pépites avant des retrouvailles à Detroit qui s’annoncent particulièrement houleuses. Quelque chose nous dit que les fans du Michigan préparent un accueil spécial au numéro 2 de la Draft 2021.

# 5 – La guerre est déclarée à Los Angeles (4 décembre)

Pour la troisième année de suite, les deux ogres de L.A seront armés jusqu’aux dents pour aller chercher le titre NBA. Jamais on n’a vu la rivalité locale atteindre un tel niveau et on espère sincèrement qu’ils nous donneront un spectacle digne du talent présent dans chacun des rosters. Si les Clippers partent désavantagés à cause de l’absence longue durée de Kawhi Leonard, il ne faudra surtout pas sous-estimer Paul George et les siens, surtout face à une équipe des Lakers qui aura sans doute besoin d’un peu de temps pour trouver ses automatismes et son rythme de croisière. La bataille de Los Angeles Saison 3, à partir de décembre sur vos écrans.

# 6 – Christmas Day : 5 affiches pour kiffer encore plus Noël (25 décembre)

C’est une date attendue par chaque fan NBA dans le monde. Le Christmas Day, c’est la garantie d’avoir des affiches XXL et une bonne dose de spectacle. Le petit papa Noël Silver nous a encore bien gâtés cette année avec Knicks-Hawks (18h), Bucks-Celtics (20h30), Suns-Warriors (23h), le très attendu Lakers-Nets (2h) mais aussi Jazz-Mavs (4h30). Une fois la dinde digérée (ou pas), il faudra donc se farcir un autre menu copieux pour nous faire tenir jusqu’au petit matin. Le dernier cadeau qu’il nous manquait sous le sapin, assurément.

# 7 – Kyle Lowry revient à Toronto : préparez les mouchoirs (3 février)

Le retour du boss, du capitaine, du leader de Toronto mais avec le maillot… du Heat. Sans surprise, on devrait assister à une standing ovation et un montage vidéo pour célébrer celui qui a passé neuf saisons sous le maillot des Dinos, l’un des plus grands joueurs de l’histoire de la franchise. Peu importe le résultat du match, l’ambiance devrait être festive et les fans pourront fêter l’ancien chouchou de la Scotiabank Arena. Bon, s’il claque un buzzer beater sur la dernière possession, Drake aura peut-être moins le sourire aux lèvres mais ça pourrait être marrant à voir.

# 8 – Suns – Bucks : comme on se retrouve ! (10 février)

Le remake des dernières finales, ça reste un immanquable dans une saison NBA. Un peu moins de 7 mois après la remise du Larry O’Brien, Phoenix et Milwaukee vont donc se retrouver pour la première fois. Les principaux acteurs sont toujours là (il manquera juste P.J. Tucker) et le show devrait donc être à la hauteur sur fond de revanche. Rien ne dit que ces deux équipes croiseront le fer à nouveau à ce stade de la compétition mais on ne pouvait pas manquer de rendre hommage aux deux meilleures équipes de la saison passée.

# 9 – MLK Day : l’art de mater de la NBA de l’apéro au petit-déjeuner (17 février)

Si vous aimez regarder la NBA mais que vous ne voulez pas forcément mettre un réveil à 3h du matin, le Martin Luther King Day est fait pour vous. Au programme : 12 matchs dont 6 à des horaires français ! Ça commence dès 18h30 avec Boston-Pelicans et ça se poursuit sans discontinuité jusqu’à 4h30 et un alléchant Lakers-Jazz. On part donc sur 12h de basket non-stop ! Vous ne sortirez pas les baskets du placard mais on vous assure que vous allez devoir gérer un vrai marathon. Les experts savent de quoi on parle.

# 10 – Un dernier soir en feu d’artifice (10 avril) ?

Avec le Play-in qui est maintenu et l’exemple de la saison dernière, on s’intéressera de près à ce dernier soir de saison régulière. Avec un public qui devrait revenir en grand nombre désormais, l’avantage du terrain sera autrement plus disputé ainsi que le combat des spots 7 à 10. Cette année, le suspense est resté entier jusqu’à la dernière minute et on demanderait bien du rab avec des scénarios plus improbables les uns que les autres. Le dicton de la NBA c’est bien « Where Amazing Happens », non ?

# BONUS – Le what if de la saison : le retour de Damian Lillard à Portland… sous un autre maillot que celui des Blazers !

Ouais, on avait dit qu’on en mettait dix mais, en fait, on s’est octroyé un petit bonus pour la fin. On part sur de la science-fiction, la SF pour les habitués. À l’heure actuelle, Dame Dolla est bien au chaud dans l’Oregon mais on doute qu’il ait vraiment apprécié l’intersaison de son équipe. Un nouveau coach débutant, un effectif pas spécialement renforcé, un management dont la communication est catastrophique : pas de quoi se réjouir pour la superstar locale. Alors qu’il a fêté ses 31 ans le mois dernier, Damian Lillard sait qu’il ne peut pas perdre ses meilleures années à jouer le premier tour des Playoffs. Si aucune demande de trade n’est arrivée sur le bureau de Neil Olshey jusqu’à présent, les rumeurs se font toujours aussi insistantes autour du meneur All-Star. Dans le cas où un trade viendrait à se finaliser (vers Philly ?), le retour de Lillard au Moda Center serait inévitablement un must see. On garde ça dans un coin de la tête, sait-on jamais.

On prend son bel agenda et on note bien toutes les dates ci-dessus. Évidemment, on n’a pas tout marqué et il y aura bien d’autres raisons de s’ambiancer cette saison en NBA. Chaque match compte mais tous n’auront pas droit au gros cercle rouge. Plus que 57 jours à attendre…