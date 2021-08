LaMarcus Aldridge envisagerait sérieusement un retour en NBA : si le cœur dit oui, nous on dit oui aussi !

Il y a quelques mois, on ne pensait plus jamais revoir LaMarcus Aldridge sur un parquet NBA. Contraint de se retirer à cause d’un problème au cœur, LMA avait raccroché les sneakers prématurément, laissant tout de même derrière lui une belle carrière NBA. Mais visiblement, cette carrière n’est peut-être pas tout à fait finie…

Emoji gros yeux. Quand on a vu le tweet d’Adrian Wojnarowski peu avant 23h30, on n’a pas pu s’empêcher de crier « Oh ! ». Parce que oui, LaMarcus Aldridge pourrait bien faire son grand retour en NBA si l’on en croit l’insider phare d’ESPN. D’après Woj, LMA envisagerait effectivement de revenir sur les parquets la saison prochaine pour relancer sa belle carrière. Alors évidemment, cela ne correspond pas à une envie soudaine que certains retraités peuvent avoir après avoir quitté la scène. Car Aldridge, il a été obligé de s’arrêter contre sa volonté, lui qui possédait encore quelques beaux restes à 36 balais. Non, si LaMarcus s’imagine rejouer au basket un jour, c’est qu’il a eu des nouvelles encourageantes de la part des médecins qui le suivent. Comme l’indique Adrian Wojnarowski, Aldridge est passé par une consultation médicale avant d’exprimer ses envies de retour. Pour le moment, aucune décision n’a été prise dans le camp LMA mais on imagine qu’il doit déjà avoir des fourmis dans les jambes. Woj rappelle tout de même que pour pouvoir rejoindre une franchise NBA à l’avenir, cette dernière doit lui donner l’autorisation de jouer à travers ses propres médecins. Dans le cas contraire, aucun contrat ne peut être signé. Mais en attendant, LaMarcus Aldridge devrait discuter avec plusieurs équipes dans les semaines à venir, et potentiellement des candidats au titre.

Aldridge ultimately needs team medical clearance to sign a contract to play and is expected to have conversations with individual teams in the coming weeks, per sources. Aldridge has yet to make a final decision on playing again. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 4, 2021

Quand LaMarcus Aldridge a annoncé son retrait des parquets le 15 avril dernier à cause de soucis au niveau du cœur, ce fut un choc en NBA. Trois semaines plus tôt, il avait signé du côté de Brooklyn après un buyout avec les Spurs pour tenter d’aller chercher sa première bague NBA. On savait que LMA possédait des troubles du rythme cardiaque, mais on ne pensait pas que ça allait interrompre brutalement sa carrière comme ça. Bien évidemment, mieux vaut s’arrêter avant pour éviter tout drame potentiel dans ce genre de cas, cependant on parle quand même d’un joueur sept fois All-Star qui faisait un peu partie du paysage en NBA. Alors si le cœur dit oui, si les médecins assurent qu’il n’y a absolument aucun risque pour la santé du joueur, alors on est all-in pour son retour. Son jeu mi-distance nous manque déjà, on sait qu’il a encore un peu de basket à donner, et il mériterait bien de jouer dans une équipe compétitive pour terminer sa carrière comme il l’entend. Parce qu’au final, c’est bien ça qu’on veut. Qu’il puisse se retirer au moment où il le décide, quand il estime qu’il n’a plus rien à apporter au jeu. Et aujourd’hui, il a encore des choses à apporter.

Reverra-t-on LaMarcus Aldridge sur un terrain NBA la saison prochaine ? C’est visiblement une vraie possibilité. Ce serait l’occasion pour LMA de reprendre une carrière qui mérite une autre fin, avec potentiellement une bague de champion au doigt, qui sait. C’est tout ce qu’on lui souhaite.

Source texte : ESPN