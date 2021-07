La BO de Space Jam 2 dévoilée : quel est le classique qui va accompagner nos soirées de ces 25 prochaines années ?

Alors que les salles de cinéma s’apprêtent à voir débouler une horde de spectateurs noctambules avec des cernes de trois mètres de long à l’occasion de la sortie du film Space Jam 2, le nouveau film événement de chez Warner Bros vient de dévoiler sa bande originale officielle. Alors à votre avis, quel son va détrôner I Believe I Can Fly et le track de Quad City DJ’s dans le coeur de la nouvelle génération ?

On compte les jours qui nous séparent de la sortie du remake de Space Jam avec LeBron James dans le rôle principal. En tout cas, il n’y a qu’à lever la tête à l’arrêt de bus pour voir à quel point les producteurs ont misé gros sur le succès commercial de ce film dans le monde entier. En bons fans de basket qui se respectent, on va évidemment prendre notre billet pour mater le long-métrage confortablement assis dans un siège rouge moelleux sur grand écran pour nous faire un avis. En tout cas, les deux premiers trailers (le premier est dispo ici, le second est juste là) ont déjà fait le taf pour placer un peu le décor et nous mettre l’eau à la bouche en prévision de cette avalanche de couleurs flashy qui va s’abattre sur notre rétine pendant 90 minutes. Mais préparez vous aussi à ouvrir grand les oreilles pour ne pas manquer une goutte de la bande originale qui a été préparée par l’équipe de Malcolm D. Lee. Autant prévenir les nostalgiques tout de suite, on a beau scroller, pas de trace de R. Kelly dans les crédits. Space Jam 2 veut clairement s’inscrire dans son époque avec des artistes contemporains et quelques clins d’oeil d’oreille bien sympas.

Qu’on se le dise, le succès du premier opus était en grande partie dû à sa soundtrack complètement mythique. Impossible de ne pas commencer avec I Believe I Can Fly qui a permis à R. Kelly d’assurer la santé financière de ses trois prochaines générations rien qu’avec ses revenus de la SACEM. A ses côtés ? Fly Like An Eagle de Seal, Hit’Em High avec B-Real, Busta Rhymes, Coolio, LL Cool J et Method Man, l’indémodable Space Jam de Quad City DJ’s et ainsi de suite… Au même titre que BronBron à l’acting, bonjour la pression pour dresser une liste de sons qui soit à la hauteur du premier volet. Evidemment, on attendra de voir l’intégration de chaque track dans le film pour se faire un avis définitif et réaliser la portée que peut prendre la chanson dans l’imaginaire collectif mais on peut déjà scruter le casting musical pour se faire une petite idée. Pas de vieux donc, le staff a préféré du moderne avec des artistes comme Lil Uzi Vert, Lil Tecca & Aminé, Brockhampton, Lil Wayne ou Saweetie. Deux premiers singles avaient déjà été dévoilés précédemment et il y a donc des chances pour que l’on se déhanche sur We Win de Lil Baby & Kirk Franklin ainsi que Just For Me de SZA & SAINt JHN dans les clubs cet été et pour les… 25 prochaines années en cas de succès semblable à l’original. A noter aussi la présence dans les crédits de Dame D.O.L.L.A. aka Damian Lillard, qui sera également acteur dans le film. Du côté des basketteurs-artistes, on peut même presque citer Kent Bazemore aussi connu comme le sosie le plus célèbre de Chance the Rapper qui interprète See Me Fly dans cette compilation après avoir assuré le half-time show du All-Star Game 2020 à Chicago.

Difficile d’anticiper le succès de cette soundtrack et du film en général. Toujours est-il que les moyens ont été mis pour assurer un fan service cinq étoiles avec un casting niveau All-Star Game à tous les niveaux. Alors en attendant de pouvoir vous ruer dans une salle obscure à partir du 14 juillet prochain, vous pouvez déjà écouter en boucle la BO pour vous mettre un peu dans l’ambiance. Et pour les plus nostalgiques d’entre vous, voici quand même un lien vers l’album issu du premier film.

Bande originale officielle de Space Jam 2