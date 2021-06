Le deuxième trailer de Space Jam 2 est sorti : après la trame, les premières blagounettes sont balancées

Space Jam 2 avait dévoilé ses premières images au mois d’avril avec un trailer nous en disant un peu plus sur le scénario que la Warner Bros avait prévu pour cet opus spécial LeBron. Une histoire axée autour de l’enlèvement de son fils et, pour le récupérer, le King doit jouer un match de basket avec la Tunes Squad. Cette bande annonce, reprenant quelques éléments de la première, nous dévoile deux ou trois gags en plus, donnant le ton avant la sortie prévue en salle le 14 juillet.

Après Michael Jordan, LeBron se prête donc à l’exercice de Warner Bros, à l’exercice Space Jam. Le ton de cet extrait offert hier est plus humoristique que le premier et montre quelques blagues que l’on pourra retrouver dans le film. Une petite crotte de nez envoyé à Kevin Hart, un jeu de mot entre le shoot et les armes à feu et quelques gags cartoonesques plus tard, on peut également découvrir quelques bouts de nouvelles scènes, notamment du match montrant l’univers visuel de ce deuxième opus.

Si MJ était intégré dans un univers 100% cartoon, dans le deuxième volet de la saga il y aura plusieurs crossovers entre le milieu du cartoon, du réel et de la 3D. LeBron, en cherchant à récupérer son fils, est envoyé dans l’univers des Looney Tunes et est transformé en personnage de cartoon. Puis à l’aune du match, ce sont les Looney Tunes qui prennent une forme digitale, permettant de les incorporer au mieux dans un décor réaliste rempli d’effets spéciaux. Visiblement, le film sera proposé en 3D au vu de l’univers un peu futuriste et numérique proposé par le réalisateur Malcolm D.Lee. Le sous-titre A New Legacy évoque une rupture avec le premier épisode et donc le souhait de l’équipe de la Warner de prendre une toute autre direction qu’en 1996. A noter que parmi les autres stars NBA présentes au casting, on retrouvera également Damian Lillard, Chris Paul, Klay Thompson ou encore Anthony Davis. Pour la BO, on sait que Lil Baby ou encore Travis Scott seront sur la soundtrack pour remplacer le dinosaure R.Kelly, toujours dans une approche futuriste et digitale.

Rendez-vous donc le 14 juillet, en France comme aux USA, pour foncer voir ce film en salle. Adeptes de la VF et de basket vous pouvez retrouver le trailer ci-dessous mais attention, il vous faudra un petit temps d’adaptation pour vous habituer au doublage. Pour les puristes la BO est également disponible en VOST si vous voulez profiter pleinement de la performance du King, qui a tout de même l’air d’être bien meilleur comédien que MJ à l’époque. Ca compte dans le débat du GOAT ça ?

