Récap de la nuit en NBA : les Bucks et les Nuggets tapent du poing sur la table, ça aide vachement d’avoir un MVP en forme

Pas le temps de souffler, les Playoffs ont pris leur rythme de croisière et déjà les premiers Game 2 du premier tour ont rendu leur verdict. Des Bucks qui tapent du poing sur la table face à un Heat en grande souffrance et un Damian Lillard incroyable en première mi-temps mais bien trop seul face aux Nuggets, voilà ce qu’il fallait retenir de cette troisième nuit de Playoffs.

Les matchs de la nuit

Bucks – Heat : 132-98

Nuggets – Blazers : 128-109

Ce qu’il faut retenir

Bucks – Heat : un match qui n’aura duré… qu’un quart-temps. Averse de saucisses sur tout South Beach, Bryn Forbes qui se prend pour Stephen Curry, douze premières minutes remplies d’agonie pour Jimmy Butler et ses gars, et déjà +30 Bucks à la mi-temps. Giannis a déjà claqué une bonne partie de son 31/13/6/3 final, et la suite ne sera que gestion côté Milwaukee, pour des Bucks qui mènent désormais 2-0 et qui auront l’occasion jeudi soir de frapper un grand coup à Miami.

Nuggets – Blazers : beaucoup de frictions, beaucoup de coups de sifflet, une première mi-temps incroyable (normale) de Nikola Jokic et une deuxième quart pharaonique de Damian Lillard (32 points à la pause), mais un Dame globalement bien trop seul car abandonné par ses coéquipiers, notamment un secteur intérieur catastrophique. Le Joker termine avec 38 points et 8 rebonds à 15/20 au tir, et les Nuggets reviennent à 1-1 dans la série.

Le top pick en TTFL : Nikola Jokic

Quelques moments forts de la nuit

Super moment sur TNT. Ernie Johnson avec les 2 finalistes du Jazz pour le trophée de 6eme homme de l’année. « Combien il y a eu de 6ème homme de l’année dans l’histoire du Jazz ? » Clarkson : « 0 » Ingles : « … 1 ! » et il lui donne le trophée ❤️❤️❤️pic.twitter.com/n2kL8P9rqi — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 24, 2021

46-20 Bucks, fin du premier quart. La feuille de stats : pic.twitter.com/KE2zxYxaQz — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 25, 2021

Les 46 points marqués par les Bucks dans le 1er quart temps représentent le 2eme plus grand total all time dans un 1er quart de l’histoire des Playoffs. Qui est numéro 1 ? Les Cavs de 2017, lors du fameux Game 4 des Finales NBA, remporté face aux Warriors en plantant 49 points. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 25, 2021

DAME TIES THE #NBAPLAYOFFS RECORD WITH 8 THREES IN A HALF! 📺: TNT pic.twitter.com/7lNELFsJp9 — NBA (@NBA) May 25, 2021

25 points, 10-12 SHOOTING for Joker. 32 points, 8 THREES for Dame. Ready for the 2nd half on TNT? 🍿🍿🍿 pic.twitter.com/gvEOwrkLgL — NBA (@NBA) May 25, 2021

Le point sur les séries

Bucks – Heat : 2-0

Nets – Celtics : 1-0

Sixers – Wizards : 1-0

Knicks – Hawks : 0-1

Clippers – Mavericks : 0-1

Nuggets – Blazers : 1-1

Suns – Lakers : 1-0

Jazz – Grizzlies : 0-1

Le programme du soir