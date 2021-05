NBA Top 5 du jour : C.J McCollum se fait victimiser deux fois en une nuit, attention au retour de karma Denver

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d’arriver au boulot et même pendant les Playoffs, retrouvez votre Top 5 jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#5 : Giannis a bâché Jimmy Butler dès le premier quart-temps et comme un symbole, Milwaukee a explosé Miami… dès le premier quart-temps. Spoiler, ils ne sont jamais remontés au score.

#4 : C.J McCollum est normalement celui qui envoie les autres danser sur le parquet mais il a voulu faire l’expérience pour une fois. Merci Monte Morris pour le rôle de l’assistant.

#3 : Facundo Campazzo est un magicien et il a fait disparaitre le ballon entre les jambes de… C.J McCollum ! On va parler mandarin quand il va planter 45 pions pour se faire justice celui-ci.

#2 : Norman Powell a vengé, en partie, son copain en allant postériser Monte Morris. Que cette série s’annonce électrique les amis.

#1 : 15 secondes au chrono et Damian Lillard choisit l’option la plus safe : un tir du logo. Une possession comme une autre dans l’Oregon.

Pour les images c’est juste en-dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? Allez, à très vite !