Joël Ayayi et Yves Pons se dirigent vers la NBA : la Draft 2021 aura une touche bleu-blanc-rouge, et ce n’est pas pour nous déplaire

Cocorico, on devrait bientôt avoir deux Frenchies de plus dans notre NBA chérie. Joël Ayayi et Yves Pons ont effectivement décidé de dire au revoir à leur aventure NCAA pour rejoindre la Grande Ligue dans quelques mois.

Les deux Français s’étaient déjà présentés à la Draft NBA 2020, avant de finalement décider de revenir pour une année supplémentaire en NCAA afin de booster leur cote et revenir plus fort. La saison universitaire est désormais terminée et comme prévu, Joël Ayayi et Yves Pons ont choisi de se présenter à la Draft 2021, qui aura lieu le 29 juillet prochain du côté de Brooklyn, New York. Le premier a annoncé ses intentions sur Twitter à travers un message d’adieu et de remerciements à son université de Gonzaga, où il a disputé trois saisons (il était arrivé en 2017, à l’âge de 17 ans, mais était redshirt sa première année, c’est-à-dire qu’il n’a pas joué) avec notamment une finale NCAA jouée – et perdue – tout récemment contre Baylor. Idem pour le second, qui a également lâché son petit tweet pour dire merci aux Volunteers de Tennessee, lui qui a effectué un cursus NCAA complet avec quatre années à la fac. L’heure est donc venue de tourner la page pour fermer un chapitre important de leur vie, et tenter de toucher au rêve ultime qui est bien évidemment la NBA.

Thank you Gonzaga ❤️ pic.twitter.com/GMCIhOddTW — Joel Ayayi (@joel_ayayi) April 9, 2021

Thank you Vol Nation ! 🍊🙏🏾 pic.twitter.com/U1tHxtNvel — Yves (@Airpons) April 9, 2021

Si vous voulez en savoir plus sur nos deux bonhommes, on vous invite à faire un tour par ici. Contrairement à Killian Hayes l’an passé, ni l’un ni l’autre ne devrait être un lottery pick lors de la Draft 2021. En réalisant une belle campagne au sein d’une équipe de Gonzaga quasiment invincible, Joël Ayayi a sans doute fait monter sa cote par rapport à l’an dernier mais on l’attend en fin de premier tour voire au début du second. Ses coéquipiers chez les Bulldogs, Jalen Suggs évidemment mais aussi Corey Kispert, représenteront avant tout l’université basée à Spokane, tandis que Jojo sortira bien après. Pour Yves Pons, qui s’entraîne actuellement du côté de Gréasque en Provence, son nom devrait être prononcé vers le milieu du second tour. À l’image de Joël Ayayi, Yves possède des coéquipiers qui devraient sortir bien avant lui, comme Keon Johnson et Jaden Springer, prévus pour le premier tour voire même la Loterie pour Johnson. Ce sont les premières prédictions et évidemment, rien n’est gravé dans le marbre. Mais logiquement, Ayayi et Pons rempliront les lignes françaises en NBA l’année prochaine et ça, ça fait toujours plaisir.

Joël Ayayi et Yves Pons voient grand, et le rêve NBA n’est désormais plus très loin. On ne peut que croiser les doigts pour leur avenir, en espérant qu’ils arriveront à se faire une place chez les grands.

Source texte : Twitter Joël Ayayi et Yves Pons, La Provence