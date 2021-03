Les Français à la March Madness 2021 : de Joël Ayayi à Yves Pons, ça va représenter le drapeau en NCAA

La March Madness est là ! En ce 18 mars 2021, le grand tournoi final NCAA va débuter à travers le traditionnel First Four, dans lequel on retrouvera notamment un Frenchie. Un parmi d’autres, car ils seront plusieurs à représenter le drapeau bleu-blanc-rouge lors du grand rendez-vous du basket universitaire.

Joël Ayayi

Stats 2020-21 : 11,8 points, 7,0 rebonds, 3,0 passes, 1,2 interception, 58,3% au tir dont 39,7% du parking et 78,0% aux lancers-francs, 26 matchs joués dont 25 en tant que titulaire, 30,7 minutes en moyenne

Le programme : match dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 mars, 2h20 heure française, adversaire à définir

Son équipe : Gonzaga, bilan de 26-0 sur la saison régulière, vainqueur de la West Coast Conference, classée #1 de la West Region

C’est le Français qui devrait être le plus en vue dans le tournoi. Et pour cause, il joue dans une équipe qui n’a pas encore perdu le moindre match cette saison. Invaincu tout au long de l’année, champion de la West Coast Conference, Gonzaga fait partie des favoris et Joël Ayayi va tenter d’apporter sa contribution habituelle pour aider les siens. L’arrière né à Bordeaux et passé par l’INSEP fait partie des pièces importantes du collectif des Bulldogs, lui qui est aujourd’hui dans sa troisième année universitaire. MOP (Most Oustanding Player) du tournoi WCC en 2020 et encore une fois très précieux cette année, Ayayi a notamment marqué son université en janvier dernier en devenant le premier jeunot à lâcher un triple-double (12 points, 13 rebonds, 14 caviars). Son total de passes décisives dans ce match est également le deuxième plus élevé de l’histoire de Gonzaga, devant un certain John Stockton s’il vous plaît. À lui désormais de briller sur la plus grande scène avant d’éventuellement toucher le rêve NBA, lui qui s’était retiré de la Draft NBA 2020.

Your 2020 WCC Tournament MVP, Joel Ayayi. pic.twitter.com/oprohNyCca — Brenna Greene (@BrennaGreene_) March 11, 2020

Yves Pons

Stats 2020-21 : 8,9 points, 5,4 rebonds, 1,9 contre, 47,1% au tir et 76,5% aux lancers-francs, 25 matchs joués dont 25 en tant que titulaire, 28,5 minutes en moyenne

Le programme : match le vendredi 19 mars, 21h30 heure française, contre Oregon State (#12)

Son équipe : Tennessee, bilan de 18-8 sur la saison régulière, défaite en demi-finale du tournoi de la Southeastern Conference, classée #5 de la Midwest Region

Nommé meilleur défenseur de sa conférence en 2020 et à deux reprises dans la meilleure équipe défensive de la SEC ces deux dernières années, Yves Pons est le genre de mec à faire du sale dans sa propre moitié de terrain, tout en faisant le spectacle avec ses qualités athlétiques. S’il est surnommé « Air Pons », ce n’est pas par hasard. Tout récemment, l’ailier d’1m98 a lâché pas moins de… neuf contres face à Florida lors du quart de finale du tournoi de conférence. Neuf ! Comme Ayayi, Yves s’était dans un premier temps présenté à la Draft NBA 2020, avant de se rétracter pour compléter son cursus universitaire chez les Volunteers. Désormais, il aura à cœur de faire du bruit avec ses copains lors de la March Madness, et ça commence dès demain face à Oregon State. On vous conseille de regarder, car le natif de Port-au-Prince passé par l’INSEP devrait proposer du gros highlight !

Yves Pons chasedown block 😳 pic.twitter.com/j2edudLMH8 — SEC Network (@SECNetwork) March 13, 2021

Josaphat Bilau

Stats 2020-21 : 0,7 point, 1,1 rebond, 0,3 passe, 28,6% au tir, 12 matchs joués (aucun en tant que titulaire), 5,1 minutes en moyenne

Le programme : match ce jeudi 18 mars, 23h27 heure française, contre Drake (#11)

Son équipe : Wichita State, bilan de 16-5 sur la saison régulière, défaite en demi-finale du tournoi de l’American Athletic Conference, doit passer par le First Four pour décrocher sa place dans le bracket NCAA

Josaphat Bilau sera le premier Frenchie en lice dans le tournoi final NCAA. Enfin façon de parler car son équipe de Wichita State doit d’abord s’imposer face à Drake lors du First Four pour espérer intégrer le grand tableau des 64 équipes. Originaire de la Roche-sur-Yon et ayant d’abord goûté au foot avant de se lancer dans le basket, Jo Bilau n’a pas connu une campagne freshman facile. Car si les Shockers ont terminé premiers de saison régulière malgré le COVID et une enquête concernant leur coach Gregg Marshall pour abus sur ses joueurs (il a finalement été remplacé par son assistant), l’ailier-fort de 2m08 et 105 kilos n’a que très peu joué et est récemment passé par la case infirmerie. On espère qu’il aura son petit moment de gloire quand même.

Clarence Nadolny

Stats 2020-21 : 1,9 point, 1,0 rebond, 1,0 passe, 37,9% au tir, 22 matchs joués (aucun en tant que titulaire), 9,0 minutes en moyenne

Le programme : match le vendredi 19 mars, 18h45 heure française, contre Utah State (#11)

Son équipe : Texas Tech, bilan de 17-10 sur la saison régulière, défaite en quart de finale du tournoi de la Big 12 Conference, classée #6 de la South Region

Comme lors de sa saison freshman, le rôle de Clarence Nadolny fut restreint cette année chez les Red Raiders. Cependant, il a quand même eu droit à sa quinzaine de minutes pendant quelques rencontres au cours de la saison et ce sera à lui de profiter des opportunités s’il en reçoit. Pour la fiche info, sachez que le produit de Montreuil est un guard d’1m90 passé par le lycée Our Savior New American (NY). On croise les doigts pour qu’il se montre un peu dès demain contre Utah State.

Nicholas Evtimov

Stats 2020-21 : 2,0 points, 1,0 rebond, 50,0% au tir, 2 matchs joués (aucun en tant que titulaire), 2,5 minutes en moyenne

Le programme : match le vendredi 19 mars, 17h45 heure française, contre Arkansas (#3)

Son équipe : Colgate, bilan de 14-1 sur la saison régulière, vainqueur de la Patriot League, classée #14 de la South Region

On va éviter les blagues sur le nom de l’équipe, et plutôt souligner son parcours quasi-parfait cette saison avec un titre de champion de conférence à la clé pour Nicholas Evtimov et ses potes. Transféré de Western Carolina vers Colgate, le fils de Vassil Evtimov – passé par le championnat français – n’était pas éligible pour jouer en 2019-20 et n’a participé qu’à deux rencontres cette saison, dont la demi-finale de conf’ le 10 mars dernier. Est-ce que Colgate peut créer la surprise contre Arkansas vendredi et devenir la belle histoire de la March Madness 2021 ? C’est tout ce qu’on souhaite à Nicholas.

Pour conclure, petite pensée pour Alex Tchikou, toujours en rééducation après sa rupture du tendon d’Achille et qui ne pourra qu’encourager l’université de l’Alabama. On gardera également un œil sur Josh Mballa, qui va disputer le tournoi NIT avec Buffalo en marge de la March Madness. Allez les gars, c’est le moment de mettre un peu de folie dans nos vies !