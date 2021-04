TrashTalk Fantasy League – TTFL Podcast S3, Épisode 13 : tous les bons conseils pour survivre au sprint final

Qui dit lundi dit meilleur jour de la semaine mais surtout nouveau podcast du Lab. Et en ce dernier mois de saison régulière, autant vous dire que leurs conseils valent de l’or. Alors on se met ce podcast tranquillement dans les oreilles et on se prépare tous ensemble pour les derniers picks qui vont être décisifs dans cette dernière ligne droite.

On pensait que la team du TTFLab n’excellait que sur ses prévisions de picks, mais non. Une petite séance de Gym Tonic, version statistiques et graphiques pour les plus visuels d’entre vous, nous prouve qu’ils sont vraiment sur tous les fronts ces Hexperts de la balle orange. Bon certes, ce n’est pas Véronique ni Davina qui vous présentent tout cela, mais si vous souhaitez réaliser quelques exercices en même temps, libre à vous. Rapide retour sur la semaine qui vient de s’écouler et toute l’équipe se projette ensuite sur les analyses pour aller chercher les top picks et taper la damn music. S’il vous reste de quoi caser un Jokic, Jayson Tatum ou bien tenter un Siakam de derrière les fagots, c’est le moment d’avoir le nez fin. On sait que les deux premiers sont plus que chauds en ce moment, et la course au classement des Playoffs va se faire ressentir sur les dernières semaines de régulière. Autant en profiter. Faites bien attention à ne pas vous prendre des carottes avec les picks, d’habitude sûrs, mais qui tournent vite au désastres – la bise aux picks Damian Lillard de cette nuit. Si vous êtes à court d’idée pour vos picks, ne vous en faites pas, la team du Lab saura quoi faire pour vous avec leurs prévisions pour toute la semaine à venir.

Nouveau podcast 100% TTFL pour vous mettre dans les meilleures conditions en cette fin de saison. Tendez bien l’oreille, sortez les notes et le reste de l’histoire vous appartient, enfin sauf si vous êtes 18 462è au classement. Là, il faut écouter pour se préparer pour l’année prochaine.