Récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café, et un duo Suns / Jazz qui ne ralentit jamais

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit en NBA ? Un Gary Trent Fire en junior total, on s’est compris, des Lakers qui flexent face à Brooklyn, Joel Embiid et Stephen Curry qui se font plaisir, Enes Kanter qui fait péter un record de franchise et le duo Suns/Jazz qui ne ralentit jamais. Allez, récap récap récap !

– Ce qu’il fallait retenir

– Quelques souvenirs de la nuit

The @Raptors go 12 for 12 from the field to open up action in Cleveland! 👏 📱💻: https://t.co/34MvdivBto pic.twitter.com/3JwFeQjdtY — NBA (@NBA) April 11, 2021

Gary Trent Jr. drops 25 1st half PTS (5 3PM) on 9-10 FGM and the @Raptors set a franchise record for points in any half with 87! pic.twitter.com/7mmMcAKah5 — NBA (@NBA) April 11, 2021

Kyrie goes to work in the 1st quarter on ABC! pic.twitter.com/3B7wbZb9Rx — NBA (@NBA) April 11, 2021

KD crossover and strong slam late in the 1st half on ABC! pic.twitter.com/EpUIw89i3F — NBA (@NBA) April 11, 2021

Gary Trent Jr. ERUPTS for a career-high 44 PTS (7 3PM) on an incredible 17-19 shooting in the @Raptors win! pic.twitter.com/efBOKgKi0D — NBA (@NBA) April 11, 2021

DJJ DENIAL ➡️ DAME DUNK 💥@trailblazers up early on NBA LP pic.twitter.com/5t84f2lFSE — NBA (@NBA) April 11, 2021

FIVE straight buckets for Ben McLemore! ☔️@Lakers in control on ABC pic.twitter.com/C9XawuTBWF — NBA (@NBA) April 11, 2021

41 two games ago, 37 last game and now 40 PTS tonight for Donovan Mitchell! pic.twitter.com/WAJKmTmMRL — NBA (@NBA) April 11, 2021

Donovan Mitchell becomes the fourth @utahjazz player to score 35+ PTS in 3 consecutive games, joining Karl Malone, Adrian Dantley and Pete Maravich. @EliasSports pic.twitter.com/ET4ajpLq4I — NBA.com/Stats (@nbastats) April 11, 2021

Enes Kanter scores 24 PTS and grabs a @trailblazers franchise-record 30 rebounds in the win! Damian Lillard: 27 PTS, 10 AST

CJ McCollum: 26 PTS, 3 3PM pic.twitter.com/qjmvlPhLdk — NBA (@NBA) April 11, 2021

– Le top pick en TTFL : Gary Trent Jr.

– Le Top 10 : Clique ICI ou patiente un peu

– Le Classement :

– Les rencontres de la nuit prochaine :

19h : Hornets-Hawks

21h : Nuggets-Celtics

1h : Cavs-Pels

1h : Magic-Bucks

2h : Knicks-Raptors

2h : Mavs-Spurs

2h : Grizzlies-Pacers

2h : Wolves-Bulls

4h : Clippers-Pistons

4h : Blazers-Heat

Voilà pour le récap de cette longue nuit, six heures de NBA et sept matchs condensés dans un papier que tu pourras lire avec ton café et tes croissants avant d’aller au boulot, petit veinard que tu es. Sur ce, il est l’heure d’aller récupérer un peu de sommeil, ou pas, alors… à très vite !