Récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café, et Luka Doncic qui fait tranquillement tomber le Jazz

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit en NBA ? La France à l’honneur, un Slovène qui s’assoit sur le leader, des Wizards qui ne perdent pas de vue leur objectif, et un pyromane dans la Big Apple.

– Ce qu’il fallait retenir

– Quelques souvenirs de la nuit :

Devin Booker came off the bench in the 4th quarter with the Suns down 3.

Goes on a 10-0 run by himself instantly. Finishes the quarter with 18 points, and 36 on the game.

If you want something done right, do it yourself. pic.twitter.com/bad7Yx7W7L

— Sam Cooper (@scooperhoops) April 6, 2021