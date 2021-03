Marvin Bagley III out au moins quatre semaines : comme son métacarpien, sa place aux Kings ne tient qu’à un fil

Le destin de Marvin Bagley III a de quoi faire pleurer les chaumières. Le numéro 2 de la Draft 2018 a récemment été diagnostiqué d’une fracture au quatrième métacarpien de la main gauche, qui va le rendre indisponible pendant au moins quatre semaines. Alors que sa place aux Kings n’était déjà pas assurée, son dossier pour la trade deadline pourrait prendre un coup de boost.

La situation est délicate pour Marvin Bagley III. Auteur d’un début de saison timide avant de progressivement monter en puissance, le jeune intérieur est toujours considéré comme « celui que les Kings ont pris à la place de Luka Doncic » et on se demande si son avenir est dans la capitale californienne ou ailleurs. Avec sa récente blessure, on vous rappelle qu’il s’est fracturé la main il y a quelques jours contre les Hornets, les rumeurs pourraient repartir de plus belle alors qu’on vient d’apprendre via Marc Stein du New York Times qu’une absence de quatre semaines est à prévoir pour MBIII, qui n’aura pas besoin de se faire opérer.

The Kings say Marvin Bagley III (left fourth metacarpal fracture) will not need surgery and his status will be updated in four weeks. — Marc Stein (@TheSteinLine) March 19, 2021

« Les Kings révèlent que Marvin Bagley III (fracture du quatrième métacarpien) n’aura pas besoin d’opération chirurgicale et que sa situation sera réévaluée dans quatre semaines. »

Du côté de Sacramento, beaucoup de joueurs sont dans les rumeurs sans pour autant qu’il y ait quelque chose de concret derrière. Mais voilà, après cette défaite contre Charlotte, les Kings – qui ont récemment enchaîné une série de neuf revers consécutifs – sont parvenus à gagner un match de basketball sans leur intérieur titulaire mercredi contre les Wizards (121-119). On a notamment vu une équipe de Sacramento avec Tyrese Haliburton dans le cinq aux côtés de De’Aaron Fox, un lineup qui sera pas mal utilisé lors des prochaines échéances. Alors forcément, on peut se demander si cela peut provoquer la fin de l’aventure MBIII chez les Kings. Disposant d’un contrat de 50 millions de dollars sur quatre ans qui prendra fin en 2022, année où il sera agent libre restrictif, Bagley va devenir un vrai sujet de discussion chez les dirigeants de Sacramento avant une potentielle prolongation de contrat.

🚨 Surveiller de très près le dossier Marvin Bagley. Fracture récente à la main, Sacramento se demandait déjà s’il allait faire partie du futur ou non avant prolongation contractuelle. Si les Kings jouent bien en son absence (victoire à Washington, nouveau lineup), attention. pic.twitter.com/0kqUufIdt2 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 18, 2021

Si l’équipe continue de bien tourner sans lui d’ici à la trade deadline et même après, un éventuel départ de Bagley gagnera en crédibilité. Auteur de 14 points par match pour 7 rebonds, ses performances sont en deçà d’un haut classé d’une Draft. Dans la fameuse comparaison avec Luka Doncic et Trae Young, il commence sérieusement à faire tache. Maintenant indisponible pour au moins quatre semaines, il est tout à fait possible que MBIII sorte des plans des Kings, alors que la franchise essaie depuis quelques années, tant bien que mal, à sortir la tête de l’eau. Si toute cette situation risque de compliquer la suite de la carrière du numéro 2 de la Draft 2018, son possible départ des Kings va peut-être satisfaire le papa, militant depuis plusieurs mois sur les réseaux sociaux pour un transfert de son fils.

Plus le temps passe, et plus un départ de Marvin Bagley III semble possible. Rien n’est fait évidemment car on parle d’un jeune joueur qui a tout de même du talent et qui n’a jamais vraiment pu montrer tout son potentiel à cause notamment de nombreux bobos, mais son avenir à Sacramento semble s’écrire en pointillés aujourd’hui.

Source texte : New York Times