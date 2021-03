Les Hawks annoncent que 14 de leurs joueurs ont été vaccinés : une victoire de plus pour Atlanta

On en parlait récemment, le sujet de la vaccination prend de l’ampleur au sein de la Grande Ligue. Entre les interrogations, les doutes et les affirmations, les Hawks ont décidé de passer à la vitesse supérieure en faisant vacciner 14 de leurs joueurs et 22 membres de leur staff. De quoi les laisser espérer un retour à la vie d’avant, avec moins de contrôles, après leur deuxième dose.

C’est une excellente nouvelle qui nous vient tout droit d’Atlanta. Après leur victoire 116 à 93 face à OKC à domicile, la quasi-totalité des joueurs a pu se faire vacciner. Le mémo distribué par Adam Silver fait son effet. Dans ce dernier, le commissionnaire annonçait un allègement des restrictions liées au protocole sanitaire pour les franchises ayant plus de 85% de leur effectif (joueurs et staff) vaccinés. Atlanta a donc procédé à la vaccination de la quasi-totalité de son staff, en totale transparence et en respect de l’ordre de priorité établi par le Gouverneur de Géorgie. Parmi les joueurs vaccinés, beaucoup sont éligibles de par leur IMC, considérée comme un facteur aggravant de maladie lorsque cet indice est supérieur à 25. Le secret médical prévaut et nous n’avons pas les noms des joueurs non-vaccinés. Concernant les autres, ils pourront à nouveau profiter d’une vie sociale moins règlementée et recevoir du monde à la maison ou sortir de leur chambre d’hôtel quand ils sont en déplacement dès lors qu’ils auront reçus leur deuxième dose. Les vaccinés pourront également dîner à l’extérieur dans les restaurants, de quoi fêter leur série en cours de sept victoires consécutives en terrasse autour d’une girafe.

Dans un communiqué de la franchise relayé par Sarah K. Spencer du journal local AJC, les Hawks expliquent qu’ils souhaitent montrer l’exemple à leur communauté :

From the Hawks: "As eligibility for vaccination continues to expand, we intend to use our platform and influence to encourage and educate citizens on the importance of receiving a COVID-19 vaccine as soon as you are eligible, especially younger adults and communities of color." pic.twitter.com/67C7i6pAY7

— Sarah K. Spencer (@sarah_k_spence) March 19, 2021