Pour la première fois de sa carrière, Kevin Durant est sorti du banc : pas de doute, le mec est en plein déclin

C’était l’affaire WTF de la nuit. Protocole COVID oblige, Kevin Durant n’a joué que 19 minutes face aux Raptors mais surtout, il… n’a pas commencé dans le cinq, une phrase que l’on ne pensait jamais dire avec KD. Et pour cause, ce n’était jamais arrivé dans sa carrière.

Kevin Durant sait désormais ce que ça fait de commencer un match sur le banc. En treize années de NBA, c’est un sentiment qu’il n’avait jamais pu expérimenter. 866 matchs joués, de Seattle à Brooklyn en passant par Oklahoma City et Golden State, pour 866 matchs en tant que titulaire. Une série qui vient donc de se briser avec ce match bien chelou entre les Nets et les Raptors cette nuit. Comme quoi, il y a un début à tout. Mais ne t’inquiète pas KD, tu n’es pas le seul monstre de la balle orange à avoir un match en tant que remplaçant au compteur. LeBron James en possède un aussi, et Michael Jordan en possède même plusieurs. Alors évidemment, on peut comprendre la frustration de Kevin. Pas forcément parce qu’il a commencé sur le banc, mais surtout parce qu’il n’a pas pu terminer le match, ce qui est sans doute bien plus important à ses yeux, d’autant plus que ses copains ont perdu de peu face aux Dinos. Clairement, les Nets auraient bien eu besoin d’un KD dans le money time, eux qui voulaient enchaîner après leur très grosse win face aux Clippers plus tôt dans la semaine. Et désormais, la franchise de Brooklyn se retrouve bien dans le flou par rapport à Durant, qui pourrait rater plusieurs matchs dans les prochains jours.

Alors qu’il n’a pas hésité à aller sur Twitter pour évacuer un peu sa frustration et envoyer quelques mots doux à la NBA, Kevin Durant découvrira bientôt la durée de son absence. C’est déjà sûr qu’il ne participera pas au choc face aux Sixers samedi d’après ESPN, les Nets rejoueront ensuite mardi et mercredi prochain pour un back-to-back contre les Pistons (dans le Michigan) et les Pacers (à la maison), avant de retrouver les parquets le samedi 13 février à Golden State, l’ancienne équipe de KD. On verra s’il est dispo à ce moment-là mais il est clair que cette affaire va continuer à faire du bruit, non seulement à cause du scénario WTF impliquant Durant mais surtout parce qu’on parle du joueur ayant récolté le plus de votes en vue du All-Star Game, un All-Star Game qui en plus ne plaît vraiment pas à tout le monde, la Ligue étant largement critiquée par de nombreux grands noms pour l’organisation d’un tel événement. Donc oui, on ne parle pas de John Konchar ici (no disrespect à John Konchar mais vous comprenez l’idée), on parle de Kevin Durant, qui avait d’ailleurs déjà raté trois rencontres pour contact tracing début janvier. Ça commence à faire beaucoup et on a l’impression qu’une fissure est en train de se créer entre la NBA et certains de ses joueurs les plus influents, alors que les relations ont souvent été cordiales depuis l’arrivée d’Adam Silver à la tête de la Ligue.

Les questions et les critiques concernant la gestion de la NBA dans ce climat COVID deviennent de plus en plus importantes. Et Kevin Durant, touché par le COVID il y a environ un an, n’a pas hésité à montrer sa frustration en réponse à tout ce bordel. Parce qu’au final, oui, cette saison est un gros bordel…

Source texte : ESPN