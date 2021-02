Kevin Durant et sa sale soirée : interdit de jouer pour des raisons sanitaires, puis autorisé… puis de nouveau interdit, bienvenue en 2021

Voilà une scène qui résume bien l’incertitude sanitaire que notre planète traverse, NBA compris. Annoncé out pour protocole Covid, Kevin Durant fait finalement son apparition en milieu de premier quart après avoir été rendu apte à jouer… sauf que lors du troisième quart-temps KD est finalement obligé de quitter le terrain… pour protocole Covid, sur les consignes de la NBA.

Une première cette saison. Un joueur autorisé à jouer a finalement été rappelé au vestiaire au milieu de la rencontre pour cause de protocole Covid. Mais revenons en au début de l’affaire. Quelques minutes avant le début de la rencontre entre les Nets et les Raptors, Kevin Durant est annoncé out pour des raisons sanitaires et une histoire de tracing. Le MVP 2014 aurait été en contact avec une personne ayant contracté le Covid, ceci l’empêchant de jouer la rencontre. Sauf que voilà, l’investigation étant encore en cours quand le match débute, il est finalement annoncé au milieu du premier quart temps que KD est disponible, et que la personne avec qui il aurait été en contact ne serait finalement pas contagieuse. Ainsi, pour la première fois de sa carrière, Durantula commence la rencontre… en sortie de banc. Sur les 866 matchs qu’il a joué en NBA, 866 fois KD était titulaire, une série qui s’est donc arrêtée ce vendredi soir quand Steve Nash a fait rentrer l’ailier en mode sixième homme de luxe XXXXXL. Sauf que voilà, en 2021 rien n’est comme avant et cette histoire allait prendre un nouveau tournant inattendu.

Milieu de troisième quart, un challenge vient d’être lancé par Steve Nash après une faute de Durant sur Norman Powell, une faute qui aurait été sa cinquième de la rencontre. Challenge remporté par les Nets, mais leur superstar reste néanmoins sur le banc pour éviter de choper cette fameuse faute si tôt en deuxième mi-temps. Sauf que voilà, ce ne sont en fait… pas les fautes qui vont empêcher KD de rejouer mais de nouveau le protocole sanitaire qui vient toquer à la porte pour finalement annoncer que l’ancien Warriors est bien inapte à jouer et qu’il doit quitter la salle le plus vite possible. Confusion totale, d’abord annoncé indisponible puis disponible puis de nouveau indisponible, KD doit alors quitter une deuxième fois dans la soirée ses coéquipiers. Du grand n’importe quoi donc car si KD était vraiment concerné par un tracing il n’aurait jamais dû pouvoir rentrer sur le terrain. Est-ce que le tracing a révélé d’autres contacts pendant la rencontre ? Est-ce que la NBA a fait une erreur en rendant disponible KD ? Nous en saurons probablement plus très vite, ou pas, mais une chose est sûre on a vu cette nuit un Durant qui avait bien le seum quand il a appris pour la deuxième fois de la soirée qu’il était inapte à jouer. Surtout, après avoir commencé la rencontre en tant que remplaçant pour la première fois de sa carrière, le Finals MVP 2017 et 2018 a réalisé un deuxième accomplissement ce soir-là en n’atteignant pas le seuil des 10 points pour la deuxième fois seulement en dix ans. KD finira ainsi la rencontre avec 8 points, 6 rebonds et 5 passes en 19 minutes. Une situation qui n’a absolument pas plu au concerné, qui s’est fendu d’un tweet simple mais direct « Free me » (Libérez moi), histoire de bien montrer son mécontentement par rapport à cette situation gérée bizarrement par Adam Silver et ses copains. KD qui ne sera d’ailleurs pas disponible demain soir dans le choc face au Sixers, histoire d’ajouter une autre bonne nouvelle à cette belle soirée.

Free me — Kevin Durant (@KDTrey5) February 6, 2021

Le moment où Kevin Durant apprend qu'il doit quitter le terrain pour protocole Covid… … après avoir été annoncé absent en début de match… … puis après avoir finalement joué 19 minutes. 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ pic.twitter.com/xFecbUf7Uf — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 6, 2021

Le fin mot de l’histoire ? La NBA a finalement décidé de donner sa version des faits quelques minutes avant la fin de la rencontre. « Kevin Durant aurait été testé à trois reprises négatifs sur les dernières 24h, dont deux tests PCR négatifs aujourd’hui ». Sauf que KD… aurait trainé dans l’après midi avec quelqu’un qui a rendu un test non-concluant. L’ailier est alors resté sur le téco en début de rencontre, le temps que le test soit examiné. Mais selon les règles NBA un joueur doit être mis en quarantaine uniquement s’il est en contact avec quelqu’un qui est testé positif. Ainsi, pour cette raison Durant a été autorisé à jouer, on vous l’accorde on ne comprend pas exactement pourquoi, sauf que pendant la rencontre le pire que l’on pouvait imaginer se réalise puisque la personne dont le test était examiné est finalement revenu positif, obligeant KD a sortir du terrain et à vraisemblablement partir en quarantaine. La NBA doit maintenant faire une investigation pour savoir à quel niveau de proximité l’ancien Thunder a été en contact avec la personne testé positif, incroyable ce monde dans lequel on vit, pour déterminer le temps que KD doit passer en quarantaine. L’ailier avait déjà raté quatre rencontre le mois dernier pour des raisons similaires, rebelote.

Statement from NBA on Kevin Durant situation: pic.twitter.com/S6XvLUhAH2 — Shams Charania (@ShamsCharania) February 6, 2021

La NBA nous réserve cette saison des scènes des plus extravagantes. Annoncé disponible, KD a finalement dû quitter ses coéquipiers au milieu du troisième quart à cause du protocole Covid. En espérant que ni le reste de l’effectif des Nets ni les Raptors ne soient affectés dans les semaines à venir par cette erreur flagrante de… la NBA.