Le pari NBA du jour : 315€ à gagner en misant sur un Kevin Durant de feu face aux Raptors

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce vendredi 5 février, on a droit à un joli programme avec pas moins de neuf matchs à se mettre sous la dent. Et qui dit joli programme dit nombreuses opportunités pour se faire plaisir, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport !

01h00 : Pacers (1,85) – Pelicans (2,10)

01h00 : Magic (2,15) – Bulls (1,82)

01h30 : Nets (1,55) – Raptors (2,85)

01h30 : Cavaliers (6,00) – Bucks (1,15)

02h00 : Hornets (4,00) – Jazz (1,30)

02h00 : Thunder (2,10) – Wolves (1,85)

02h00 : Heat (1,40) – Wizards (3,30)

03h00 : Suns (1,32) – Pistons (3,90)

04h00 : Clippers (1,40) – Celtics (3,35)

Pour votre premier pari, jusqu’à 150€ de paris gratuits à recevoir !

Si vous ouvrez un compte chez ParionsSport en Ligne, que vous y déposez 150€ (bonus maximum) et que, par exemple, vous jouez ces 150€ sur notre pari principal, vous pourrez avoir 315€ sur votre compte, si ça passe bien évidemment. Et si ça ne passe pas, votre dépôt vous sera remboursé sous forme de paris gratuits qui vous seront crédités sur votre compte. Alors ? Qu’est-ce qu’on dit ?

Le pari qu’on sent bien

Kevin Durant marque au moins 30 points face aux Raptors (2,10) : en tête des votes pour le All-Star Game, Kevin Durant réalise un début de saison sensationnel et semble pouvoir inscrire 30 points les yeux fermés contre n’importe qui. Il tourne d’ailleurs cette saison à 30,5 points de moyenne et a atteint cette barre à neuf reprises en 17 matchs. Si on suit la logique, sachant qu’il a été « limité » à 28 pions face aux Clippers lors de la dernière rencontre, il devrait finir avec la trentaine ce soir contre les Raptors, une équipe correcte défensivement mais sans plus cette année, et privés une nouvelle fois du solide OG Anunoby ce soir. Les conditions semblent donc réunies et quand on voit la cote, un joli 2,10, on a bien envie de tenter ce pari.

Le combiné à tenter

Domantas Sabonis marque au moins 20 points contre les Pelicans et le Heat bat les Wizards (2,03) : petit combiné sympa où on a décidé de mixer un peu les paris. D’un côté, on mise sur Domantas Sabonis, l’intérieur des Pacers qui réalise une saison très très solide. Restant sur deux matchs à au moins 30 points (dont un record en carrière) et cinq à plus de 20 points, Domas cartonne actuellement et devrait enchaîner face à la médiocre défense des Pelicans. De l’autre, on attend du Heat qu’il batte les Wizards. Les hommes d’Erik Spoelstra ont laissé filer le match face à cette même équipe de Washington il y a deux jours, ils reviendront avec le couteau entre les dents pour rectifier le tir. Parce que perdre contre l’une des pires équipes de la NBA à la maison, ça met un coup à la fierté, encore plus quand on a disputé les Finales NBA la saison dernière. Le Heat retrouve peu à peu ses soldats après les nombreuses absences du début de saison (même si Avery Bradley est forfait), et aura à cœur de véritablement lancer sa campagne dans les jours à venir. Y’a urgence.

Une petite folie pour finir ?

Les Suns gagnent par au moins 12 points d’écart contre les Pistons (2,55) : les Suns restent sur une raclée face aux Pelicans, du coup ils vont se venger bien comme il faut sur les faibles Pistons. On annonce un blowout !

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

