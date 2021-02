Preview de la soirée NBA : Jayson Tatum et ses copains en visite chez les Clippers, y’a moyen d’avoir du bon basket

Neuf matchs sont au programme ce vendredi soir. Aucune affiche ne sort vraiment du lot avant le Clippers – Celtics de 4h du matin, mais il est toujours cool de pouvoir jeter un œil un peu partout en même temps. Ce sera justement l’occasion parfaite pour le faire avant de filer à Los Angeles !

À la suite d’une petite nuit à cinq rencontres, une nouvelle valse est prévue ce soir avec neuf matchs à partir de 1h du matin. On fait le tour de ce qui nous attend avec les 18 équipes sur les parquets !

1h00 : Pacers – Pelicans : pas de Holidayico cette année à l’occasion de ce match entre Pacers et Pelicans. Pour cause, celui-ci vient tout juste de se dérouler puisque les Bucks de Jrue Holiday viennent de battre les Pacers de ses deux frangins Justin et Aaron. Mais s’il n’y aura donc pas de réunion de famille ce soir, on aura néanmoins du beau monde sur le parquet de la Bankers Life Fieldhouse d’Indianapolis. Domantas Sabonis, Malcolm Brogdon ou encore Zion Williamson et Brandon Ingram, ça nous fait tout de même un beau casting, non ? Il manque seulement Caris LeVert et T.J. Warren pour être au complet. Il devrait y avoir de l’action malgré tout !

1h00 : Magic – Bulls : comment ça, un départ d’Evan Fournier n’est pas à exclure avant la trade deadline du 25 mars ? Rien ne va plus du côté d’Orlando, avec douze défaites lors des quatorze derniers matchs et plusieurs absences interminables, dont la dernière en date, celle d’Aaron Gordon. Ajoutez-y le départ possible de Vavane et c’est la dépression assurée pour Nikola Vucevic. Alors le temps presse en Floride et une victoire face aux Bulls ferait le plus grand bien. Il faudra malgré tout faire face à Lauri Markkanen, plutôt en forme ces derniers jours malgré le flou persistant concernant son avenir !

1h30 : Nets – Raptors : la vraie question que l’on se pose avant cette rencontre concerne bien sûr Fred VanVleet. L’arrière des Raptors sera-t-il toujours aussi chaud après son coup de fièvre à 54 points face au Magic ? L’idée pourrait être bonne face à des Nets au complet et bénéficiant des coups de génie successifs de Kyrie Irving, James Harden et Kevin Durant. Après deux victoires contre Orlando, les Raptors vont avoir une tout autre adversité face à eux ce soir, d’autant plus qu’OG Anunoby ne sera pas là pour tenter de ralentir le monstre à trois têtes adverse. Brooklyn n’a pas encore fini de progresser, mais l’équipe est déjà bien montée en régime, remportant cinq de ses six derniers matchs. De quoi faire flipper ses adversaires !

1h30 : Cavaliers – Bucks : si Collin Sexton, touché à la nuque, ne peut finalement pas jouer ce soir face aux Bucks, ça sent bon le match bien galère pour les Cavaliers, déjà privés de Larry Nance Jr. (blessé au poignet). Sexton, le leader offensif de l’équipe de Cleveland, fera tout son possible pour être sur le parquet avec ses camarades de jeu. C’est déjà la bagarre pour le leadership de la Conférence Est et Milwaukee va donc vouloir poursuivre sa courte série de deux victoires avec d’autres succès. Il faudra déjà l’emporter ce soir avant de penser à la suite, car les Cavs ont un cœur énorme et une belle défense cette saison. La surprise reste bien possible.

#Cavs will be without Larry Nance Jr. (sprained wrist) tonight against #Bucks. Collin Sexton (neck strain) is questionable. Milwaukee has scored 130 in its last 2 games, making at least 20 3-pointers in both wins. — Tom Withers (@twithersAP) February 5, 2021

2h00 : Hornets – Jazz : force aux Hornets qui affrontent le Jazz cette nuit ! Rudy Gobert, Donovan Mitchell et le reste de leur escouade sont quasi imbattables depuis début janvier et n’ont perdu que face aux Nuggets (117 à 128) il y a quelques jours. Le rouleur-compresseur a déjà repris sa marche en avant en passant sans souci les obstacles Pistons et Hawks. Néanmoins, avec un Terry Rozier qui devrait revenir de sa blessure à la cheville, les Hornets ont quelques beaux atouts à faire valoir (P.J. Washington sera cependant absent car touché au pied) et notamment un LaMelo Ball de plus en plus libéré et responsabilisé. Le jeunot nous régale dans le Top 10 chaque jour, et espérons-le, à nouveau cette nuit.

2h00 : Heat – Wizards : on pensait que tout irait mieux tout de suite une fois que le Heat aurait récupéré ses absents, mais on se rend compte que les choses ne sont pas si simples. Miami reste sur sept défaites en dix matchs, dont deux concédées quasiment au complet ces derniers jours. L’occasion d’une revanche se présente ce soir face aux Wizards après un court et frustrant revers (100 à 103) il y a deux jours. Bradley Beal sera toujours aussi déterminé et devra bien sûr être muselé au maximum par la défense du Heat, qui sera privé d’Avery Bradley. L’emporter est crucial pour Miami !

2h00 : Thunder – Wolves : sans Shai Gilgeous-Alexander et Luguentz Dort, touchés au genou, ainsi que George Hill, Théo Maledon gagne du galon pour notre plus grand plaisir du côté du Thunder. Titulaire à la mène, l’ancien de l’ASVEL bénéficie d’une grande confiance de la part de son coach Mark Daigneault, en grande partie grâce aux circonstances actuelles. Pour ce premier duel d’une mini-série de deux matchs avec le Thunder, les Wolves vont eux devoir composer une nouvelle fois sans Karl-Anthony Towns et possiblement sans D’Angelo Russell. Pour voir Minnesota enfin au complet, il faudra attendre encore un peu. On espère quand même que ce sera avant mai prochain parce que pour les Playoffs, c’est déjà mort…

3h00 : Suns – Pistons : les Suns débutent une série de sept matchs à domicile avec cette réception des Pistons. Pas mal de grosses équipes devant se déplacer dans l’Arizona lors des prochains jours, Phoenix va sans doute vouloir sécuriser certains matchs annoncés plus faciles, même si les Suns seront privés de Dario Saric et probablement Jae Crowder ce soir. L’équipe doit également se racheter après une défaite bien moche face aux Pelicans (101-123). Les Pistons n’attendent eux plus grand-chose de la saison actuelle mais chaque victoire prise est la bienvenue (comme contre les Lakers et les Sixers). On regrette malgré tout de ne pas pouvoir profiter du Frenchie Killian Hayes avant la fin mars.

4h00 : Clippers – Celtics : nous y voilà donc. On arrive au grand match de la nuit, sans aucun doute. Espérons que la confrontation sur le parquet soit au niveau de l’attente entourant ce choc entre l’une des places fortes de l’Est et l’autre de l’Ouest. Malheureusement, on ne pourra pas profiter de deux équipes au complet, les leaders défensifs des deux camps, Patrick Beverley pour les Clipps, et Marcus Smart pour les C’s, étant d’ores et déjà absents. Jaylen Brown (genou) n’est lui pas sûr de pouvoir épauler Jayson Tatum face au duo Kawhi Leonard – Paul George. Espérons pour le spectacle que le jeune ailier puisse être de la partie. On s’attend à du lourd !

Vous connaissez la tradition. Rendez-vous à minuit sur Twitter, on prépare le café, on se chauffe pour les premiers matchs, et on fait une belle nuit blanche avec une fin en feu d’artifice grâce au très beau duel entre les Clippers et les Celtics. Let’s go !

