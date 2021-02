John Wall s’autoproclame déjà franchise player des Rockets : il n’est pas un peu grand pour toi le costume laissé par James Harden ?

Roi des déclarations rocambolesques, John Wall fait déjà honneur à sa réputation à Houston et affirme donc être le franchise player des Rockets depuis le départ d’un certain barbu. Le mieux payé, oui. Meilleur que DeMarcus Cousins, nous aussi. Mais le leader, c’est encore à discuter. Car même s’il mange en ce moment des piqures dans le popotin à cause de sa cheville, dans le genre FP Christian Wood propose lui aussi un vrai début de saison.

John Wall fait partie de ceux que l’on aime écouter en interview pour ces moments croustillants, qui font le charme de la NBA. Cool, des vagues, enfin. Terminées les fades et monotones on a mis nos tirs et tout le monde s’est battu pour décrocher cette victoire, Jean Mur préfère surfer sur ses propres vagues à lui. Dans cette catégorie ? Le meneur All-Star affirme être le franchise player des Rockets depuis le trade de James Harden, un rôle qu’il se sent visiblement prêt à endosser. Même si personne n’a été consulté avant cette décla, John Wall prend les devants et s’autoproclame donc leader du groupe de Stephen Silas.

“Je me sens comme le leader maintenant que James Harden est parti, et c’est une opportunité rare que d’être le leader de deux franchises différentes dans sa carrière. J’ai l’impression que mon job est d’être le leader de cette équipe”

Avec des moyennes de 18,2 points, 3,8 rebonds et 5,9 passes à 43% au tir, Jean Mur réalise pour l’instant un retour discret mais néanmoins très encourageant. Seule interrogation, cette moyenne de passes décisives bien basse par rapport à ses habitudes (8,7 avant sa blessure). Aussi, le point guard de 30 piges n’est pas statistiquement le meilleur joueur des Fusées cette saison, et en attendant de constater le rendement sur le long terme de Victor Oladipo, c’est bien… Christian Wood qui réalise pour l’instant le plus gros chantier texan. L’ancien des Pistons – pourtant quasiment inconnu des radars il y a un an – lâche un début d’exercice format All-Star : 22 points à 55% au tir, 42% du parking, 10,5 rebonds, 1,5 contre. Une très belle ligne statistique et surtout un bilan collectif encourageant avec onze victoires pour dix revers, et on se dit alors que, non, les Rockets ne sont pas au fond du trou à cause du départ de James Harden, bien au contraire. Cependant, Wood s’est salement tourné la cheville hier soir et l’ailier de 25 ans risque de manquer plusieurs semaines. Ah bah on comprend mieux, John Wall voulait sûrement dire qu’il est le leader « jusqu’au retour de Christian Wood », et même s’il ne l’entend pas de cette oreille, les faits sont là. Avec du recul, il est évident que l’ancien des Wizards se voit en leader de vestiaire, comme ce joueur bon et expérimenté qui rend les autres meilleurs. Si si, il le dit lui-même.

“Je n’ai pas besoin d’être le leader au scoring de l’équipe, je n’ai pas besoin d’être celui qui prend le plus de tirs. Mon boulot est de faire en sorte que tout le monde se sente bien, que tout le monde joue à son meilleur niveau, que tout le monde se respecte et fasse confiance au coaching staff et le plan de jeu qu’il nous donne.”

Et voilà, il y avait en fait quiproquo. En réalité, John Wall se voit donc comme le chef de meute et pas forcément comme celui qui couchera les gosses en fin de rencontre. Depuis le départ du barbu, les Rockets ont en tout cas développé un réel esprit de groupe, et Wall n’y est sûrement pas pour rien. L’effectif possède plusieurs vétérans comme Eric Gordon, DeMarcus Cousins, P.J Tucker, et il faut bien un homme pour souder tout ça. De plus, et encore plus avec la blessure de Wood, les Rockets vont maintenant avoir besoin que John Wall lie les paroles aux actes.

.@JohnWall: “I feel like I’m the franchise guy now that James has left. You very rarely get the opportunity to be a franchise (guy) in two different cities and two different teams..I feel like that’s my job, to be the leader of this team.” #Rockets pic.twitter.com/KUBt8rNSwj — Mark Berman (@MarkBermanFox26) February 5, 2021

John Wall pense donc être l’homme de la situation à Houston. Plus qu’un leader technique, Jean Mur se voit comme le meneur d’hommes d’une équipe au renouveau souhaité après le départ d’un « autre » qui aura marqué la franchise, de manière historique, à tous les niveaux.

Source texte : NBC Sports