NBA Top 10 : les Wolves ont gagné un match de panier-ballon grâce à D’Angelo Russell, ça valait bien la première place

Vous l’attendez chaque matin pour démarrer la journée du bon pied, alors le voici sans plus attendre : le NBA Top 10 de la nuit, avec au menu aujourd’hui des Wolves qui ont bien fait le spectacle du côté d’Oklahoma City, et un D’Angelo Russell en mode killer.

#10 : on commence le show des Loups avec Malik Beasley, qui lâche un gros tomar en contre-attaque.

#9 : Tyler Herro, passe à une main, Bam Adebayo, finition à une main, ça vaut une place dans le Top 10 haut la main.

#8 : on reste dans la catégorie alley-oop, mais on va du côté de Brooklyn. Kyrie Irving pour DeAndre Jordan, ça fait boom.

#7 : James Ennis III a voulu se faire un kiff, il a réussi.

#6 : vous avez déjà entendu parler de Lamar Stevens ? Non ? Ça tombe bien, vous allez le découvrir grâce à Darius Garland.

#5 : Jarrett Allen a envoyé un NON majuscule à Bobby Portis.

#4 : Ricky Rubio et Jake Layman, c’est pas très hype comme ça mais ça peut faire le show.

#3 : un block ne suffisait pas à Giannis Antetokounmpo, du coup il en a remis une couche.

#2 : quand Ivica Zubac est servi en pleine course, vaut mieux s’enlever du chemin. Tristan Thompson vient de comprendre.

#1 : D’Angelo Russell, ice in my veins.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? À très vite.