Preview de la soirée NBA : un Nets – Heat alléchant à l’Est, et quelques belles affiches dans le Wild Wild West

Sept rencontres sont au programme ce soir. Au contraire des derniers samedis, il n’y aura aucun match à des horaires appréciés en Europe. Malgré tout, de bien belles affiches à l’Ouest accompagnent le duel entre Brooklyn et Miami.

À la suite d’une grosse nuit à onze rencontres jouées (treize programmées), on a presque deux fois moins de matchs à se mettre sous la dent lors des prochaines heures. Pour autant, pas d’inquiétude au vu des cracks présents sur les parquets. On vous présente ce qui nous sera proposé à partir de 2h !

2h00 : Nets – Heat : battus à deux reprises par les Cavs (135 à 147, puis 113 à 125), les Nets enchaînent face à un Heat lui aussi largement surclassé par les Raptors la nuit dernière (81 à 101). Point positif pour Steve Nash, il va pouvoir compter sur le renfort de Kevin Durant, préservé la nuit dernière après avoir joué 50 minutes lors de la première confrontation avec Cleveland. Par contre, la recrue Norvel Pelle ne pourra pas encore apporter sa présence et sa dissuasion dans la raquette. Côté Heat, Jimmy Butler et Avery Bradley sont toujours placés sous protocole COVID et donc absents, tout comme Tyler Herro (nuque) et Meyers Leonard (épaule). Quatre éléments plus ou moins importants de la rotation d’Erik Spoelstra qui manquent donc pour ce choc de l’Est.

As expected, Butler, Herro, Bradley, Leonard did not accompany Heat to Brooklyn on this road trip, which includes games against Nets tonight and Monday night. All four remain out. — Barry Jackson (@flasportsbuzz) January 23, 2021

2h00 : Pistons – Sixers : on avait fixé un défi à Joel Embiid pour le match de la nuit dernière. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il l’a relevé haut la main. Le pivot des Sixers a une nouvelle fois mis les Celtics dans sa poche en étant le principal acteur du succès (122 à 110) de son équipe avec ses 38 points et 11 rebonds. Il est cependant incertain pour la rencontre de ce soir. Mais sur la lancée de leurs beaux succès contre les Bostoniens, les joueurs de Philly voudront sans aucun doute enchaîner face à des Pistons battus lors de leurs trois derniers matchs, et privés de Blake Griffin et Derrick Rose ce samedi. Le sort de ce duel entre le premier et le dernier de la Conférence Est, que tout oppose, semble décidé à l’avance, mais nous sommes bien placés pour savoir que tout reste possible en NBA !

2h00 : Wolves – Pelicans : la catastrophe se poursuit du côté des Wolves. La quatrième défaite consécutive, concédée la nuit dernière face aux Hawks (98 à 116), n’est pas une surprise et pose de nombreuses questions avant la réception des Pelicans au cours de la nuit. Toujours privés de Karl-Anthony Towns à cause du COVID mais aussi de D’Angelo Russell ce soir, les Loups n’ont plus les crocs et ne font peur à personne, il faut le reconnaître. La défense catastrophique de l’équipe de Ryan Saunders va en plus être opposée à un Zion Williamson en forme olympique. Après ses 31 points lors d’un succès face aux Kings, Zion a enchaîné avec deux grosses perfs individuelles (32 puis 27 points) face à un Jazz cependant bien trop fort pour les Pels. Le principal intéressé aura donc à cœur de prouver qu’il ne cartonne pas dans le vide, surtout face à une raquette très timide en l’absence de KAT. Attention les dégâts !

3h00 : Mavericks – Rockets : ce deuxième derby texan de la saison entre Mavericks et Rockets oppose deux équipes dans des dynamiques bien différentes, mais très sympathiques à regarder ! Les Mavs retrouvent des couleurs ces derniers jours après trois défaites, Luka Doncic pouvant compter sur ses lieutenants Tim Hardaway Jr. ou encore Kristaps Porzingis. Les Rockets se reconstruisent eux sans James Harden et viennent de battre les Pistons d’un point (103 à 102). Les Fusées seront cependant privées une nouvelle fois du solide Christian Wood ainsi que de Victor Oladipo, tandis que John Wall fera probablement son retour. À noter que leur toute récente recrue Kevin Porter Jr. ne jouera pas. En face, Dallas devrait voir son quatuor éloigné des parquets à cause du COVID (Josh Richardson, Maxi Kleber, Dorian Finney-Smith, Dwight Powell) revenir bientôt, mais pas ce soir (désolé pour l’ascenseur émotif).

3h00 : Bulls – Lakers : vainqueurs de leurs trois derniers matchs, les Bulls de Zach LaVine vont accueillir un très gros morceau cette nuit, sans Otto Porter Jr. et sans Wendell Carter Jr., absents. Les Lakers, leaders de la conférence Ouest et meilleur bilan de la NBA en compagnie des Clippers, viennent de l’emporter avec la manière dans un choc face aux Bucks (113 à 106). Sur neuf victoires lors des onze matchs disputés en 2021, LeBron James et ses coéquipiers sont en mission. Un homme sera scruté très attentivement cette nuit : Anthony Davis. L’intérieur des Angelinos ne vit pas la meilleure passe de sa carrière et n’hésite pas à le reconnaître, mais apporte tout de même énormément à son équipe. Et puis, de toute façon, on sait très bien qu’il va s’énerver un de ces jours et nous offrir un gros gros carton. Dès cette nuit contre l’équipe de sa ville natale ?

3h00 : Jazz – Warriors : sur sept victoires consécutives, Quin Snyder et ses hommes sont en train de s’installer sur le podium de la Conférence Ouest. Malgré les critiques et les doutes les concernant, Donovan Mitchell et le reste de la troupe poursuivent leur progression. L’opposition avec des Warriors encore inconstants, et tout juste battus par les Knicks (104 à 119), s’annonce intéressante. On espère pour Draymond Green qu’il a désormais prévu de s’adresser moins agressivement au rookie James Wiseman, au risque que les arbitres ne prennent ses douces paroles pour eux…

3h00 : Suns – Nuggets : au lendemain de la courte victoire (130 à 126) des Nuggets à Phoenix au terme d’un superbe duel réglé en prolongation, un parfait remake de la rencontre a déjà lieu. Bien entendu, on attend une nouvelle fois une production de patron de Nikola Jokic. Malheureusement, cette seconde opposition entre les deux équipes sera très différente de la première puisque Devin Booker ne devrait pas être là, lui qui a quitté le parquet en fin de match à cause d’une douleur à l’ischio-jambier la nuit dernière. C’est bien dommage et ça nous prive d’une sacrée perle. Espérons pour lui que ce ne soit rien de trop grave !

#Suns coach Monty Williams said they'll "probably be without" Devin Booker Saturday against Denver in the 2nd of a home back-to-back as the All-Star guard injured his left hamstring in OT of Friday's loss to the Nuggets. https://t.co/Ke74OmEZjw via @azcentral pic.twitter.com/j51OkExTgl — Duane Rankin (@DuaneRankin) January 23, 2021

Joli petit programme. Pour vous résumer le tout, on démarre avec trois matchs à 2h dont un alléchant Nets – Heat, puis on passe très vite quasi complètement à l’Ouest pour quatre nouvelles affiches prévues à 3h. Pas de quoi s’ennuyer !

