Kentavious Caldwell-Pope en mode sniper cette saison : adresse insolente du parking, y’a encore quelqu’un pour critiquer ?

Possédant le meilleur bilan de la Ligue à égalité avec leurs voisins de Los Angeles, les Lakers sont partis sur des bases solides dans la défense de leur titre acquis dans la bulle de Mickey. Et dans l’ombre de LeBron James et Anthony Davis, Kentavious Caldwell-Pope cartonne. Celui qui a souvent été critiqué par les fans de L.A. enchaîne les ficelles avec une adresse tout simplement déconcertante.

On se rappelle encore de ces vidéos et autres montages Twitter après le premier match des Lakers lors des Playoffs 2020 dans la bulle. Un match perdu par la bande à LeBron contre les Blazers, avec un Kentavious Caldwell-Pope qui avait pris cher sur les réseaux sociaux en compagnie de son copain de maçonnerie Danny Green. KCP avait fini à 0/9 ce jour-là, dont 0/5 de loin. Il avait ensuite réussi à redresser la barre jusqu’à jouer un rôle important dans le parcours victorieux des Lakers, et notamment en Finales NBA face au Heat. Et en ce début de saison, après avoir décroché un nouveau contrat de 39 millions de dollars (30 millions garantis) sur trois ans, Caldwell-Pope surfe sur sa bonne dynamique. Plus que ça même, il est complètement en feu. Vous voulez les chiffres ? 56,9% de loin en 2020-21, tout ça en tentant plus de quatre tirs primés par rencontre. Au total, ça fait du 29/51 ! Seulement deux joueurs font mieux cette année au pourcentage de réussite, à savoir Seth Curry (28/47, 59,6%), et un certain… Alex Caruso, mais sur un échantillon beaucoup plus faible (16/28, 57,1%). La perf’ de KCP dans le choc face aux Bucks, en antenne nationale jeudi, a mis la lumière sur l’énorme adresse de l’arrière titulaire de L.A. cette saison, lui qui a terminé la rencontre avec 23 points (record de la saison pour lui) à 7/10 du parking, dont une prière au buzzer avant la mi-temps et une autre ficelle importante en fin de match. Clairement, tout lui réussit, il est en pleine confiance, il est dans le bon rythme, et le King ne peut que le féliciter (via le Los Angeles Times).

« Il sait pourquoi il est sur le parquet. Écarter le terrain, nous apporter de l’énergie et défendre. Et nous voulons que KCP shoote quand il est ouvert, et même quand il est marqué de près. Quand il n’hésite pas à shooter, il est juste trop bon. Il nous donne une nouvelle dynamique qui nous apporte de l’énergie. Et on adore quand il prend et met ses shoots, mais on veut juste qu’il soit agressif et qu’il reste lui-même. » – LeBron James

Avec un KCP à ce niveau, ça devient compliqué de jouer les Lakers. Caldwell-Pope accompagne superbement bien le duo LeBron James – Anthony Davis, et apporte une solidité ainsi qu’une régularité qui pèsent dans les excellents résultats des champions en titre (12 victoires en 16 matchs). De quoi fermer définitivement la bouche de certains fans des Lakers ? Aujourd’hui en tout cas, il n’y a pas grand-chose à redire sur les prestations du bonhomme et sa contribution dans le titre de champion lui offre une certaine immunité, même si on sait que les critiques peuvent revenir très vite dans la Lakers Nation.

« Il n’était pas vraiment un chouchou de la Lakers Nation au début de la saison dernière, il avait eu un départ difficile. Mais quand vous avez un gars qui joue aussi dur que lui, cela apporte quelque chose, peu importe s’il rentre ses shoots ou pas, et ces gars-là gagnent des minutes. Et quand ils gagnent des minutes, ils sont plus à l’aise pour shooter, et il a vraiment grandi de façon remarquable l’an dernier, pour atteindre encore un niveau supérieur cette année. » – Frank Vogel, coach des Lakers

Kentavious Caldwell-Pope est chaud comme la braise, et les Lakers enchaînent les victoires sans trop forcer. On ne s’attend pas à ce qu’il shoote à 57% du parking pendant toute la saison mais ce qu’il montre depuis un mois, c’est lourd.

