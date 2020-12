TrashTalk Fantasy League : TTFL Podcast S3 – Episode 1, on lance la saison comme il se doit !

Qui dit début de saison dit retour de la TrashTalk Fantasy League, et qui dit retour de la TrashTalk Fantasy League dit également retour du podcast préféré des adorateurs de la TTFL. Une grosse heure et demi pour papoter de vos futurs picks, de vos futurs hellpicks aussi, et l’introduction parfaite pour cette… sixième saison, déjà, du jeu le plus addictif de la planète (explications ici).

Un petit tour de table et on met les pieds dans le plat, très vite. Le TTFL Lab ? Une entité devenue inséparable de votre TrashTalk Fantasy League adorée, et qui vous en garnit chaque jour et chaque nuit les poches d’un suivi remarquable grâce à ses laborantins et à leur druide Cédric aka Don Papa. Qui prendre pour l’opening night, qui prendre pour le Christmas Day, quels sont les joueurs incontournables, ceux qui vont encore vous faire vous arracher les cheveux cette saison, mais aussi quelle stratégie adopter, la fine fleur du Lab est là pour vous mettre dans les meilleures conditions pour démarrer au mieux cette nouvelle année de compétition, que dis-je, cette nouvelle guerre de tranchée où le moindre coup dans l’eau sera payé cash au classement, et où la moindre semaine brûlante sera synonyme pour vous de jolies récompenses. Un petit tour du propriétaire dans les trente franchises de la Ligue, le point sur les blessés du moment et les aspirations des membres de l’équipe pour cette nouvelle saison, bref le petit coup de pouce idéal pour se mettre bien à deux jours de la reprise, en espérant pour vous que les réveils douloureux se feront rares.

Après l’ami Ricorée pour le petit-déjeuner découvrez sans plus attendre votre compagnon du début de semaine, une habitude que tentera de prendre le Lab tout au long de la saison pour débriefer, conseiller et troller le joueur de TTFL que vous êtes. Le mot de la fin ? On vous souhaite une merveilleuse TrashTalk Fantasy League Saison 6, tout simplement. Cœur cœur !