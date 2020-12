Officiel, Kyle Kuzma prolonge pour 3 ans et 40 millions chez les Lakers : ça y est, Kuz peut enfin payer l’addition au resto

Les Lakers ont confiance en leurs champions. Éligible à une prolongation de contrat, Kyle Kuzma vient de signer une extension de trois saisons pour 40 millions de dollars. À 25 ans, l’ailier conforte sa place au sein du roster californien à un tarif plus qu’honnête. Peu gourmand offensivement, il ne l’a pas été dans les négociations non plus, dans une année pourtant à contrat max pour les rookies 2017.

2+1 pour Kyle Kuzma. Non, il ne s’agit pas d’une surprenante action de la part du 27e choix de la Draft 2017, mais bien d’une prolongation de contrat. Alors qu’il aurait pu devenir agent libre en 2021, Kuzma signe et persiste à Los Angeles pour trois années supplémentaires, dont la dernière en player option pour la saison 2023-24, histoire de garder un peu de flexibilité.

ESPN story on Kyle Kuzma and Lakers reaching agreement on a three-year rookie contract extension: https://t.co/nvTYKJj1Y9 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 20, 2020

Auteur d’une saison rookie surprenante vu sa sélection tardive à la Draft (All-Rookie First Team), Kuz faisait partie du noyau de jeunes joueurs prometteurs aux Lakers, avec Brandon Ingram, Lonzo Ball et Josh Hart. Depuis le transfert d’Anthony Davis, il est le seul à évoluer encore sous le maillot des Lakers mais il a vu son rôle se réduire fortement, lui qui n’a pas réussi à s’imposer comme la troisième star de l’équipe derrière LeBron James et AD. Évoluant en sortie de banc la saison dernière, Kuzma a sorti ses plus faibles stats en carrière : 12,8 points à 43,6% au tir dont 31,6% à 3-points, 4,5 rebonds et 1,3 assist en 25 minutes de jeu. Autant de faits qui ne lui permettent pas de s’inscrire dans une durée trop longue et trop onéreuse. On est évidemment loin des extensions XXL de Bam Adebayo, Jayson Tatum ou Donovan Mitchell, mais on ne parle pas du même calibre de joueur et les situations ne sont pas comparables. S’il n’est pas un All-Star, Kuz sait cependant se mettre au service de l’équipe, phrase estampillée Didier Deschamps, lui qui peut s’avérer utile aux côtés de mecs qui te mènent au titre NBA. Toutefois, s’il veut garder un vrai rôle dans le collectif des champions ou l’élargir lors des saisons à venir, il est certain qu’il devra muscler son jeu, phrase estampillée Aimé Jacquet. Surtout qu’il y a un Talen Horton-Tucker qui pousse fort derrière…

Prolongeant sans se mettre de pression, Kyle Kuzma poursuit son aventure chez les Lakers. S’il ne semble pas avoir les épaules pour devenir la troisième star de l’équipe, Kuz va tenter d’apporter une belle contribution pour aider les Lakers à décrocher le back-to-back.

Source texte : ESPN