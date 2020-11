Kristaps Porzingis ne sera pas prêt à temps pour la reprise : il faudra attendre janvier pour voir un big three à Dallas

Blessé au ménisque du genou droit lors des derniers Playoffs, Kristaps Porzingis est toujours en rééducation et vise un retour à l’entraînement le 1er janvier. A une autre époque, ça aurait été une semi-catastrophe mais à l’aube de la saison 2020-21, cela signifie potentiellement une absence de seulement quelques semaines.

Auteur d’une grande saison avec les Mavericks, la Licorne reste toutefois en délicatesse avec ses genoux. Arrivé dans le Texas avec une petite croix d’hôpital à côté de son nom dans tous les rapports médicaux, Kristaps Porzingis a dû retourner sur le billard pour la première fois depuis sa rupture des ligaments croisés au genou gauche en février 2018. Heureusement, la blessure qui l’a forcé à manquer les deux derniers matchs de la série contre les Clippers était moins grave et son président, Donnie Nelson, a déjà fixé la date du 1er janvier comme objectif de retour pour que le Letton reprenne les entraînements avec ses coéquipiers, sur l’antenne de 105.3 FM The Fan Dallas et comme l’a reporté Tim MacMahon d’ESPN.

« Nous allons nous assurer qu’il soit bien à 100% avant de le relancer, donc la saison aura déjà commencé avant qu’il soit capable de nous rejoindre. »

A 25 ans, Kristaps Porzingis sort d’une saison aux statistiques semblables à celles qui lui avaient permis de devenir All-Star pour la première fois de sa carrière en 2018. Avec 20,4 points, 9,5 rebonds et 2 contres de moyenne, il remplit parfaitement son rôle pour soutenir Luka Doncic et a déjà réussi à ramener Dallas en Playoffs pour la première fois depuis 2016. Une grande première sur le plan personnel également, avec trois matchs à près de 24 points et 9 rebonds de moyenne. Toutefois, la santé de ses genoux va vite devenir une préoccupation si les Mavericks veulent redevenir une vraie place forte dans le Texas. Après une seule saison chez les cow-boys et un contrat qui courre jusqu’en 2024, KP représente déjà le visage de sa franchise avec Luka pour les plusieurs années à venir. Le GM est d’ailleurs sur le coup pour trouver un troisième larron à leur associer afin de former un big three redouté dans toute la NBA. Mais il faudra donc attendre un petit peu pour voir ce potentiel trio en action. A la reprise, c’est Dwight Powell qui devrait débuter au poste de pivot. Victime d’une rupture du talon d’Achille au mois de janvier, il devrait avoir eu le temps de se remettre complètement grâce à cette saison à rallonge qui vient de se terminer.

Avoir les deux genoux qui grincent à 25 ans, ce n’est jamais bon signe. Surtout pour un basketteur professionnel mesuré à 2,21 m. Bienvenue dans le monde de Kristaps Porzingis qui va devoir songer à légèrement modifier son jeu pour ne pas rapidement devenir un habitué de l’infirmerie et voir sa carrière se dérober sous ses pieds.

Source texte : 105.3 FM The Fan Dallas via ESPN