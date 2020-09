Klay Thompson a participé à son premier entraînement complet : les ficelles ont eu un peu de répit mais le sniper est de retour

Après sa déchirure au ligament croisé et la suspension de la saison à cause du COVID-19, Klay Thompson a réalisé son premier entraînement complet depuis 470 jours. Steve Kerr est évidemment heureux de retrouver son arrière malgré sa forme physique pas encore optimale.

Comme le reste des équipes de la lose bloquées au fond de classement et qui n’étaient pas invitées dans la bulle officielle à Disney World, les Warriors ont lancé leur propre mini-bulle. La NBA a autorisé ces rassemblements pour permettre aux équipes de retrouver le chemin de l’entraînement collectif après des mois difficiles à gérer. Une reprise souvent assez soft et basée sur le volontariat puisqu’elle inclut un protocole sanitaire assez strict, imposé par la Ligue. À San Francisco, Stephen Curry et Draymond Green sont actuellement absents pour des raisons familiales mais Klay Thompson lui, est bien là. Arrivé hier pour le troisième jour du mini-camp, le shooteur a participé à son premier entraînement complet depuis 470 jours et sa blessure en Finale NBA face aux Raptors ! Une vraie grosse étape de franchie pour l’arrière, même s’il n’était pas à 100% selon Steve Kerr. Le coach est tout de même ravi de retrouver Klay à l’entraînement après quasiment un an et demi d’absence. Voici ce qu’il a déclaré concernant le retour du Splash Brother en visioconférence pour ESPN.

« C’était génial de l’avoir avec nous sur le terrain et dans le vestiaire. Sa simple présence a boosté notre énergie et notre excitation. L’entraînement s’est bien passé. C’était son premier depuis sa blessure au ligament croisé et après un an et demi d’absence, donc je ne m’attendais pas à ce qu’il soit au top de sa forme. Et il ne l’était pas mais il bougeait bien, c’est un bon premier pas. »

Des propos encourageants alors que la prochaine saison ne devrait pas commencer avant le mois de janvier 2021. Klay a encore largement le temps de retrouver sa forme optimale, et Steve Kerr doit être heureux de pouvoir compter à nouveau sur l’un de ses leaders en l’absence de Steph Curry et Draymond Green. Mais comme prévu, on a eu droit à une déclaration un poil plus modérée que celle de Mychal Thompson il y a deux semaines. Coach Kerr reste logiquement prudent avec Klay, et pourrait attendre avant de laisser son shooteur participer aux scrimmages en cinq contre cinq. Mais après une année de transition forcée par les blessures des deux Splash Bros et avec encore quelques mois pour anticiper la prochaine saison, le staff des Warriors n’a pas besoin de se précipiter et l’objectif sera évidemment de retrouver un roster à 100%. Tout le monde est en tout cas impatient de retrouver un Klay Thompson au max de ses capacités, ce qui redonnera de grandes ambitions aux Warriors.

On imagine que le poignet va bien et qu’il a déjà commencé à chauffer pour le premier entraînement de Klay. Une bonne nouvelle pour les Dubs et pour l’arrière, qui a largement le temps pour retrouver une condition physique idéale avant le retour des choses sérieuses.

Source texte : ESPN