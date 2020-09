Air Jordan 13 Celtics : petit clin d’œil à l’ancienne rivalité entre Jojo et les Verts

Michael Jordan et les Celtics, on sait qu’ils ont une petite histoire en commun. Alors quand on mélange le Jumpman avec les couleurs de la franchise de Boston, difficile de ne pas avoir des souvenirs qui remontent. Allez, présentation des Air Jordan 13 Celtics, disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers.

Voilà une paire qui devrait faire plaisir aux fans des Celtics. Car ce sont bien les couleurs de la mythique franchise de Boston, contre laquelle Michael Jordan a tapé le record all-time de points en Playoffs en 1986, qui ont été utilisées pour ces Air Jordan 13 Celtics. On retrouve une empeigne en cuir blanc, mélangée avec du cuir suédé vert sur le mudguard et au niveau de la partie arrière de la chaussure, sur le talon. Une touche de noir s’ajoute à tout ça sur la doublure et la semelle. Un mélange du plus bel effet, on valide le coloris sur ce modèle mythique conçu pour la saison 1997-98 de Jojo, sa toute dernière avec les Chicago Bulls. Cette pompe rappelle clairement les Air Jordan 13 Ray Allen PE sorties en 2011, mais pas de référence à l’ancien sniper de Boston sur celle-ci. On retrouve le fameux Jumpman sur la languette, avec également le logo holographique à la cheville. Enfin, on note aussi la présence de touches de 3M sur la chaussure.

La fiche :

La grande-sœur : les Air Jordan 13 Retro Playground GS, parce que c’est la journée des AJXIII.

les Air Jordan 13 Retro Playground GS, parce que c’est la journée des AJXIII. On les imagine déjà à ses pieds : Jayson Tatum, Jordan Brand, Boston Celtics, pas besoin de vous faire un dessin.

Jayson Tatum, Jordan Brand, Boston Celtics, pas besoin de vous faire un dessin. L’occasion parfaite pour les porter : pour la fête de la Saint-Patrick, c’est plutôt pas mal. Ou alors pour mater les Celtics s’ils vont en Finales NBA cette année.

pour la fête de la Saint-Patrick, c’est plutôt pas mal. Ou alors pour mater les Celtics s’ils vont en Finales NBA cette année. On aime : la référence à la rivalité entre Jojo et Boston.

la référence à la rivalité entre Jojo et Boston. On aime moins : on fait comment si on ne supporte pas les Celtics ?

Les Air Jordan 13 Celtics sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 189,90 euros. Come fly avec les Verts.

