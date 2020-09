La NBA a envoyé un manuel aux franchises pour bien désinfecter les salles : un bon signe pour le retour des fans la saison prochaine ?

Alors que les Finales NBA approchent à grands pas et que la saison 2020-21 ne devrait pas débuter avant le mois de janvier, la Ligue met déjà tout en œuvre pour lancer la prochaine saison dans les meilleures conditions. Un manuel de nettoyage des salles de 32 pages a été envoyé à toutes les équipes.

Ça fait un moment qu’on l’a compris et chaque nouvelle à ce sujet nous le confirme : l’organisation de la prochaine saison est un vrai chantier pour la NBA. Entre les reports de la Draft et de la Free Agency, l’incertitude autour du salary cap, le début de la prochaine saison, la gestion des déplacements et le chevauchement avec les Jeux Olympiques, la Ligue a énormément de choses à anticiper à quelques mois d’un éventuel retour à la compétition. Tout ça au milieu d’une situation sanitaire incertaine et avec l’objectif de ramener les fans dans les salles. Justement, en parlant de fans, Shams Charania de The Athletic révèle qu’un manuel de 32 pages comportant le protocole de nettoyage et de désinfection des salles NBA pour la prochaine saison a été envoyé aux 30 franchises. Un giga-tuto nettoyage d’une importance maximale si les équipes veulent pouvoir accueillir leurs supporters la saison prochaine. Vu l’importance donnée aux protocoles sanitaires depuis le lancement de la bulle à Orlando, on imagine que la NBA n’a pas blagué pour la prochaine campagne.

To prepare for possible return to NBA arenas for 2020-21 season, the league sent teams a 32-page manual with cleaning and disinfecting protocols to "reset" arenas, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) September 25, 2020

Une sacrée mission nettoyage attend donc les franchises pour préparer au mieux l’exercice 2020-21. On sait que la NBA a clairement la volonté de retrouver son public dans les salles, et cette info le confirme. Les intérêts financiers sont énormes après une campagne de Playoffs à huis clos qui a forcément affecté les revenus de la Ligue et des franchises. Et si Adam Silver continue de temporiser et de repousser petit à petit le lancement de la prochaine saison, c’est sans doute pour pouvoir remplir les salles le plus tôt possible en 2021. Mais la NBA ne prendra aucun risque et reste forcément dépendante de l’évolution de la situation sanitaire en Amérique du Nord.

La NBA ne blague pas avec les conditions sanitaires, la preuve avec la bulle à Orlando. Alors pour accueillir du public, la Ligue sort les grands moyens avec un protocole de 32 pages. Le basket chez Mickey, c’est marrant cinq minutes mais le retour des spectateurs fait partie des priorités pour Adam Silver.

