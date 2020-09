À une victoire de retrouver les Finales, Dwight Howard est déter comme jamais : « On doit prendre ce match comme un Game 7 »

Arrivé sur la pointe des pieds chez les Lakers à l’été 2019, Dwight Howard a très bien rempli son rôle tout au long de la saison, jusqu’à devenir le pivot titulaire de Los Angeles en Finale de Conférence Ouest. Précieux quand il s’agit de faire chier Nikola Jokic, Dwightounet veut continuer son chantier pour aider les Angelinos à atteindre les Finales NBA.

Juin 2009. Après être devenu le plus jeune joueur à décrocher le titre de Défenseur de l’Année, Dwight Howard se retrouve sur la plus grande scène du basket US : les Finales NBA. Avec le Magic, il vient d’éliminer les Celtics où évolue notamment Rajon Rondo puis la bande à LeBron James – deux coéquipiers aujourd’hui – et doit affronter l’équipe dans laquelle il évolue en 2020, les Lakers de Kobe Bryant.

Depuis cette série au sommet, finalement perdue 4-1 par Dwight et ses copains, le pivot a connu des hauts mais surtout des bas. Passé par de nombreuses franchises dont les Lakers, victime de l’évolution du jeu ainsi que de plusieurs blessures, et voyant sa réputation se dégrader à vitesse grand V, Howard était proche de voir les portes de la NBA se fermer devant lui. Mais suite à la blessure de DeMarcus Cousins à l’intersaison 2019, la mythique franchise californienne a décidé de lui donner une dernière chance et il a réussi à la saisir. 13 mois jour pour jour après sa signature aux Lakers et plus de 11 ans après sa participation aux Finales NBA, Howard a la possibilité de retrouver ces dernières, les Californiens menant 3-1 contre les Nuggets. Autrement dit, il revient de loin. Alors devant une telle opportunité, celui qu’on surnommait Superman à l’époque est déter comme jamais.

« C’est simple, le boulot n’est pas terminé » a-t-il déclaré avant le Game 5 via Bleacher Report, en mode Kobe. « Il faut aller sur le terrain et dominer, du premier au quatrième quart-temps. On ne doit pas se focaliser sur les arbitres, ou sur les shoots ratés, on doit faire ce qu’on sait faire de mieux, jouer du Lakers basketball et décrocher la victoire. »

Ce n’est un secret pour personne, les Nuggets sont les grands spécialistes des 3-1. Après avoir dégagé le Jazz puis les Clippers, Nikola Jokic, Jamal Murray et les autres sont habitués aux remontadas et voudront réaliser un exploit similaire face aux Lakers. Dwight Howard s’attend donc à un Game 5 acharné, et il sait à quel point ça peut être dangereux de laisser le moindre espoir aux hommes du Colorado (via le Los Angeles Times).

« Ils vont tout donner, ils sont très bien coachés. Nous avons conscience de ça. Nous avons fait un pas de plus vers notre rêve, et on ne va pas se relâcher maintenant. Je pense qu’on va jouer avec encore plus d’intensité. On a un groupe de gars expérimentés, et même les coachs. On sait à quel point cette série et ce match sont importants, et on doit prendre ce match comme un Game 7 en matière d’intensité et d’effort. On doit jouer aussi dur que possible. »

Pour éviter un scénario version Jazz ou Clippers, Dwight Howard voudra faire du Dwight Howard. C’est-à-dire perturber au max Nikola Jokic, le sortir de sa zone de confort, et l’agacer le plus possible. Dans le Game 1, D39 a clairement pesé en provoquant plusieurs fautes sur le Joker et en terminant avec 13 points, 3 rebonds, 2 contres et 2 interceptions. On a eu droit à un scénario relativement similaire dans le Game 4, où il a profité de sa place de titulaire pour finir avec un double-double solide (12 points, 11 rebonds dont 6 offensifs). Dominateurs au niveau des rebonds et des points sur seconde chance, les Lakers ont pu faire le break et Dwight a donc joué un rôle important là-dedans. Rebelote la nuit prochaine, avec une place en Finales NBA au bout ?

Dwight Howard est locked-in. Ce n’est vraiment pas le moment de blaguer et les Lakers n’ont qu’un seul objectif en tête, conclure cette série pour ne pas donner la moindre chance à Denver. Ça fait quand même une décennie que la franchise californienne attend de retrouver les Finales NBA.

Source texte : Bleacher Report / Los Angeles Times