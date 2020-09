Preview Lakers – Nuggets : Denver mené 3-1, on a comme une légère impression de déjà-vu dans ces Playoffs

Nouvelle soirée de Playoffs et nouveau 3-1 lead à remonter pour les Nuggets. On commence à avoir l’habitude et cette fois ce sera face aux Lakers à partir de 3h du matin. Mais attention à ne pas laisser le storytelling minimiser la situation : c’est peut-être le dernier match de Denver cette saison.

C’était écrit et c’est arrivé. Pour la troisième fois de suite dans cette campagne de Playoffs, Denver se retrouve dos au mur avec l’obligation de gagner trois matchs de suite pour atteindre les Finales NBA. En temps normal, on dirait que les Nuggets n’ont aucune chance de remonter un tel écart et que leur adversaire du jour va en profiter pour leur offrir un gentleman sweep et une petite tape sur l’épaule avant de passer à autre chose. Sauf que par deux fois, les Pépites ont dû retarder leur retour dans le Colorado avec comme explication un comeback historique. Ça a commencé il y a un mois, le 25 août dernier : mis en difficulté par le Jazz de Donovan Mitchell, Denver fait face à son premier must-win Game 5 de ces Playoffs. Un match disputé pendant trois quart-temps avant que le duo Jamal Murray (42 points à 17/26 au tir) – Nikola Jokic (31 points à 12/19) ne roule sur le quatrième pour rester en vie et lancer un premier comeback. Environ deux semaines plus tard, le 11 septembre face à des Clippers pas encore considérés comme la risée de la NBA, même chose. Un énorme quatrième quart-temps, une défense métamorphosée et un duo qui prend les choses en main pour remonter au score et s’offrir le Game 5. Une victoire qui a relancé la malédiction des Los Angeles Chokers.

Les Nuggets auront-ils la force mentale et physique pour recommencer et résister aux accélérations des Lakers ? Avec respectivement 710 et 664 minutes jouées dans ces Playoffs, Jamal Murray et Nikola Jokic sont les deux joueurs ayant passé le plus de temps sur le parquet. Et même si la bulle et le fait d’éviter les allers-retours en avion favorisent la récupération, les jambes doivent être lourdes. Mais les kids de Denver sont jeunes et pas du genre à chercher des excuses. On ne parierait peut-être pas encore sur un troisième retour historique, mais on sait en tout cas qu’ils ne lâcheront rien dès ce soir. D’autant plus qu’ils pourraient profiter d’un Anthony Davis diminué. Touché à la cheville à la fin du Game 4, match qu’il a tout de même terminé, AD est désormais listé questionnable. Pas un fait rarissime pour lui, et puis on l’imagine mal rater cette rencontre potentiellement qualificative pour les Finales NBA, mais il ne sera sans doute pas à 100%. Allez, première balle de match pour la bande à LeBron James face à des Nuggets qui doivent gagner après avoir échoué de peu lors du Game 2 et 4. Rien n’est impossible, il paraît qu’ils savent quoi faire dans ce genre de situation…

Anthony Davis questionnable, Denver au bord de l’élimination, il y a certaines choses qui ne changent pas en NBA. Allez, café et rendez-vous à 3h du matin pour voir Denver appuyer sur le bouton comeback… ou LeBron prouver encore une fois qu’il n’est pas comme tout le monde.