Preview Clippers – Nuggets : le retour des Chokers ou première finale de Conférence pour les Voiliers ?

Game 7 ! Toujours nos deux mots préférés et encore plus de pression cette fois. Clippers et Nuggets vont s’affronter à 3h pour obtenir le dernier ticket dispo pour les Finales de Conférence 2020 et pour vaincre, ou confirmer, la malédiction des Chokers.

C’est déjà le quatrième Game 7 de ces Playoffs, le deuxième pour les Nuggets et l’occasion de réaliser un truc historique : remporter deux séries de Playoffs de suite en étant menés 3-1 à chaque fois. Déjà annoncés en vacances lorsque les joueurs du Jazz avaient le premier tour entre leurs mains, les Nuggets ont survécu grâce à un immense Jamal Murray. De nouveaux menés 3-1 contre des Clippers ultra-favoris, c’est cette fois Nikola Jokic qui a enfilé sa cape pour mener à bien deux comebacks monstrueux lors des Game 5 et 6. 16 points de retard dans le premier, 19 dans le deuxième et deux victoires au bout. Wow. Il n’en fallait pas plus pour réveiller les vieux démons des Los Angeles Chokers. On pensait pourtant cette époque révolue avec les arrivées de Paul George et surtout du champion en titre, Kawhi Leonard. Mais The Claw n’a rien pu faire, et les Clippers sont maintenant sous pression à quelques heures d’un Game 7 qui pourrait bien ressembler au match le plus important de l’histoire de la franchise. Les Angelinos ont déjà connu d’énormes désillusions sous Doc Rivers à l’époque de Lob City. Mais cette année, les ambitions des Clips sont un cran au-dessus avec un roster bâti pour aller jouer le titre, ou au moins les Finales de Conférence, les premières de leur histoire. Une élimination en demies de Conf’ après avoir gâché trois cartouches et les Clips seraient la risée de la NBA, au moins jusqu’aux prochains Playoffs. L’enjeu est immense, notamment parce que beaucoup voyaient les Angelinos aller au bout cette année.

Tout le monde attend le derby de L.A. en Finale de Conf’ et tout le monde aura les yeux rivés sur les hommes de Doc Rivers cette nuit. D’ailleurs, quid du futur du Doc en cas d’élimination avec cette équipe ? Arrivé en 2013, le coach a probablement la meilleure team de son histoire avec les Californiens. Immense pression côté Clippers donc, alors que les Nuggets n’ont plus grand-chose à perdre dans ces Playoffs, même si on pourra regretter que cette équipe ait tant besoin de se retrouver dos au mur pour montrer toutes ses qualités. Le Joker, inarrêtable dans cette série (25,8 points, 12,2 rebonds, 5,5 passes à 61,5% au tir), devra pouvoir compter sur son supporting cast pour réussir un deuxième braquage de suite. On enclenche le mode Casa de Papel donc pour Jamal Murray, Gary Harris, MPJ, Paul Millsap, Jerami Grant, Monte Morris et les autres qui ont déjà répondu présents pour arracher les deux derniers matchs en deuxième mi-temps. Le Gatorade de Mickey doit être bien puissant puisque les Nuggets donnent réellement l’impression de se transformer à la pause dans cette série. Une attaque mieux huilée qu’un pot de Nutella et une défense qui pousse les Clippers à se regarder dans le blanc des yeux en attaque, c’est la recette de Mike Malone en deuxième mi-temps. De l’autre côté, PG13 et Kawhi répondent présents, mais vont devoir assumer leur responsabilité dans les moments chauds. On attend aussi beaucoup mieux de Montrezl Harrell, de Lou Williams et de Pat’ Beverley dans ce Game 7. Allez, on sait que la Clippers Nation ne dort plus depuis 48h mais on se donne rendez-vous à 3h du matin pour un match déjà historique.

Gros Game 7 cette nuit pour tourner la page des demies de Conf’. Les Nuggets vont-ils continuer d’écrire l’histoire ? Les Clippers sont-ils prêts à clore le chapitre L.A. Chokers ? Rendez-vous à 3h pour l’épilogue de cette série.