280€ à gagner avec un pari sur les Nuggets qui entament leur remontada ce soir

C'est un nouveau samedi soir de Playoffs NBA qui nous attend ! Avec les Finales de Conférence, il n'y a qu'une seule rencontre cette nuit dans notre Grande Ligue préférée.

03h00 : Lakers (1,48) – Nuggets (2,80)

Le pari principal du jour

Les Nuggets remportent le Game 5 face aux Lakers (2,80) : on le sait, les Nuggets adorent les déficits à 3-1. C’est leur zone de confort, le moment où ils changent de dimension pour jouer leur meilleur basket et réaliser une remontée fantastique. On ne dit pas qu’ils vont remporter la série comme face au Jazz ou les Clippers, par contre on les voit bien prendre le Game 5 de ce samedi sous l’impulsion du génial Jamal Murray et du Joker Nikola Jokic. Obligés de gagner pour rester en vie, Anthony Davis diminué par un bobo à la cheville et LeBron James pas forcément à 100% non plus, y’a moyen que les hommes de Mike Malone réduisent le score histoire de faire transpirer la fanbase californienne.

Une autre cote tentante

Nikola Jokic marque 25 points ou plus (2,15) : dans la défaite du Game 4, Nikola Jokic n’a pas pesé comme à son habitude, lui qui a notamment réalisé un zéro pointé dans le quatrième quart-temps. Avec ses problèmes de faute et la grande raquette des Lakers, le Joker est bien tenu par les Angelinos mais ce soir, pas le choix, il faut tout donner. On connaît le talent du bonhomme, on sait qu’il peut quasiment tout faire sur un terrain, alors on attend de lui qu’il sorte le grand jeu dans ce must-win game. 25 points, c’est un poil au-dessus de sa moyenne sur ces Playoffs 2020 (24,7). Allez Niko, tu peux le faire.

Voilà pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. On se retrouve dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL !

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (bien évidemment et malheureusement).