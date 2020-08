201€ à gagner avec un pari sur un combiné Nuggets / Celtics pour l’ouverture des Playoffs

Malgré plusieurs mois de retard, les Playoffs NBA sont bel et bien là, et qui dit Playoffs NBA dit encore plus d’opportunités pour se faire de la maille. Ce lundi, pour la soirée d’ouverture, il y a quatre jolis matchs au programme. Alors on nettoie sa boule de cristal, on pend les pattes de lapin et on se concentre pour poser le bon pari !

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif reste le même : faire sauter la banque de Unibet !

19h30 : Nuggets (1,46) – Jazz (2,75)

22h00 : Raptors (1,18) – Nets (5,20)

00h30 : Celtics (1,38) – Sixers (3,25)

03h00 : Clippers (1,38) – Mavericks (3,25)

Le pari principal du jour

Victoire des Nuggets + victoire des Celtics (2,01) : un petit combiné pour débuter les Playoffs, qui est chaud ? On mise sur une bonne entrée des Nuggets et des Celtics, qui affronteront respectivement le Jazz et les Sixers. Pourquoi les Nuggets ? Car Denver a battu trois fois Utah en saison régulière cette année, et le Jazz va débarquer sans Bojan Bogdanovic évidemment, mais aussi sans Mike Conley. Ça risque d’être court pour rivaliser avec le troisième de l’Ouest, même si ce dernier possède aussi quelques absents (Will Barton, Gary Harris). Et pourquoi les Celtics ? Tout simplement parce qu’ils sont bien plus convaincants que des Sixers certes talentueux mais vraiment irréguliers. Ben Simmons n’est pas là côté Philly, Boston est au complet et tourne bien, pas de raison que les hommes de Brad Stevens ne gagnent pas ce match.

Une autre cote tentante

Paul George marque au moins 25 points contre les Mavericks (1,82) : dans le match le plus attendu de la soirée, Paul George pourrait bien cartonner. On le sait, la défense des Mavs, ce n’est pas super-solide et PG-13 a réalisé une grosse fin de saison régulière, avec une moyenne de 25,5 points en six matchs. En plus, ça fait plusieurs saisons que Paulo se fait remballer au premier tour des Playoffs, on imagine qu’il aura les crocs. Son dernier souvenir à ce stade de la compétition ? Le shoot de Damian Lillard sur sa tronche. De quoi le motiver.

Voilà pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. On se retrouve dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL !

