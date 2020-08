Preview de la soirée NBA : les Playoffs commencent ce soir, Mickey et Minnie sont aux anges, et nous aussi

Enfin, nous y sommes ! Les Playoffs démarrent ce soir, et c’est parti pour deux mois d’explications entre les seize meilleures franchises de la Ligue. On commence avec quatre rencontres déjà très importantes pour toutes les équipes qui y prendront part. Allez, on se fait un petit teasing sans plus attendre !

Boum, on attendait ça depuis de longues semaines : les Playoffs ! Et ça commence dès 19h30 avec un Nuggets – Jazz bien cool pour siffler le coup d’envoi de cette postseason 2020. Le troisième de l’Ouest reçoit le sixième, pour une opposition qui pourrait, malgré la présence de notre Rudy Gobert national dans la raquette, tourner en faveur de Denver. Les potes de Nikola Jokic semblent mieux armés – notamment grâce au retour de Jamal Murray – pour aller chercher un premier succès sur leur adversaire du soir, même si Gary Harris et Will Barton seront une nouvelle fois absents. Côté Utah, Mike Conley est parti goûter au bonheur de devenir papa, et malgré l’heureux événement qui motivera sans doute Donovan Mitchell et Cie, l’absence du meneur risque quand même de faire du dégât en matière de création de jeu. Bojan Bogdanovic est évidemment out, comme depuis le début de cette reprise. Ensuite, à partir de 22h, ce sont les Raptors qui « recevront » les Nets pour ouvrir le tournoi de la Conférence Est. Allez, ça devrait être une belle opposition entre des Dinos en mode rouleau compresseur et une équipe de Brooklyn mine de rien surprenante sur cette reprise. Concernant les absents, personne ne manque à l’appel à Toronto, hormis Drake qui devra se contenter d’applaudir son équipe de chez lui. En revanche, chez les Nets, vous connaissez la chanson, c’est infirmerie blindée et équipe C sur la feuille de match.

Il est désormais 0h30, on s’enfile une petite pizza pour aider à digérer les deux matchs du début de soirée. On enchaîne donc tout de suite avec Celtics – Sixers, une rencontre qui nous aurait fait tellement saliver en début de saison, si tout le monde avait été là pour la jouer… Malheureusement, c’est bien Ben Simmons qui manquera à l’appel, ce qui devrait ainsi provoquer un énorme trou d’air niveau playmaking mais aussi en défense pour Philly. Non pas qu’on puisse douter de Jojo Embiid et Tobias Harris pour amener des points, mais face à une équipe de Boston qui est montée en régime durant la dernière quinzaine et au complet pour débuter la série, ça devrait être compliqué. Pour espérer exister, il faudra faire preuve d’une grande rigueur et être concerné d’entrée de jeu, histoire de pouvoir prendre ce match et forcer les Celtics à jouer sous pression les prochaines rencontres. Enfin, dernière opposition de cette première soirée de Playoffs, et ce sera certainement le main event de celle-ci, par la même occasion. Clippers – Mavericks (3h), ça sent très fort la poudre ce duel deuxième – septième de l’Ouest dis donc. D’un côté, Paul George, Kawhi Leonard, Lou Williams et toute la clique (il y a quand même des incertitudes concernant Montrezl Harrell, Pat Beverley et Landry Shamet), de l’autre une équipe de Dallas emmenée par Luka Doncic et son pote Kristaps Porzingis, paye ta match-up au sommet. Ça va jouer dur, et la clé de la série s’offrira peut-être à l’effectif qui met le plus d’énergie en défense, étant donné la quantité de talents offensifs qu’on retrouve chez les deux formations. Dans tous les cas, ce match est un formidable motif de préparation de plusieurs cafetières de survie, afin d’être bien éveillé au coup d’envoi.

Café ? Prêt. Télé ? Prête. Twitter ? Prêt. Ok, tout est en place pour se faire cette première soirée des Playoffs 2020 sans devoir détourner une seule seconde le regard de nos écrans. Soyez au taquet, parce que ça va envoyer du pâté de tous les côtés. Allez, rendez-vous à 19h30, et en grande forme hein.