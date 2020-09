Jayson Tatum a raté le réveil pour le Game 4 : un zéro pointé en première mi-temps, « c’est inacceptable »

Menés 2-1 dans la série face au Heat, les Celtics avaient besoin de ce Game 4 pour éviter de se retrouver dans une situation très tendue. Malheureusement pour Brad Stevens et ses gars, ils ont échoué à quelques points de Miami, la faute notamment à une première mi-temps mieux gérée par les Floridiens. Une mi-temps au cours de laquelle Jayson Tatum a particulièrement galéré.

Quand on regarde la ligne de stats de Jayson Tatum sur ce Game 4, c’est du classique. 28 points à 10/22 au tir (4/11 de loin), 9 rebonds, 4 passes, 1 interception, 3 contres (et 6 turnovers aussi). Sauf que dans cette rencontre, la jeune star des Celtics est passée d’un extrême à l’autre, réalisant une première mi-temps très pauvre avant de véritablement prendre les choses en main au retour des vestiaires. Au cours des 24 premières minutes, on a carrément eu droit à un zéro pointé au scoring de la part de Tatum : 0/6 au tir, quatre shoots ratés du parking, zéro lancer franc tenté, aïe ça pique. S’il a quand même su faire jouer ses copains, Jayson n’était que l’ombre de lui-même. Manque d’agressivité, manque de jus, maladresse… bref, il n’était tout simplement pas dans le coup. L’une des actions symbolisant sans doute le mieux tout ça, c’est quand il a écarté Solomon Hill du bras dans les deux dernières minutes du premier quart-temps pour se donner un peu d’air, utilisant des moyens illégaux pour essayer de se mettre dans le bain. Non seulement il a raté le shoot derrière, mais il a également été sanctionné d’une faute offensive. La performance de Tatum en première période a forcément pénalisé les Celtics, pas habitués à voir leur meilleur joueur passer au travers comme ça. À la pause, les hommes de Brad Stevens étaient menés 50-44.

« Je n’étais pas assez agressif. Je n’ai pas marqué le moindre point en première mi-temps. C’est inacceptable. Donc je savais que je devais mieux jouer, et c’est ce que j’ai essayé de faire » a-t-il déclaré via ESPN.

C’est ce qu’il a fait, mais ça n’a pas suffi. Les Celtics ont fini par s’incliner 112-109 à cause notamment de ce diable de Tyler Herro, et doivent désormais se mettre en mode Nuggets pour espérer remonter ce déficit de 3-1. Quand Jayson Tatum a été interrogé sur son zéro pointé et plus généralement sur la première période de son équipe, il n’a pas donné d’explication particulière.

« Non, je n’ai pas d’explication. J’aimerais en avoir une. C’est simple, nous devons être meilleurs. Nous savons ce qui est en jeu, nous devons jouer un match complet. C’est win or go home à présent. J’aurais aimé qu’on joue comme ça dès le début. Je suis à blâmer, je n’ai pas été moi-même en première mi-temps. Donc je dois être meilleur des deux côtés du terrain dès le début. »

Une défaite de plus et les Celtics rentrent à la maison, eux qui ont pourtant longtemps dominé Miami en début de série. Dans la quatrième manche, c’est le Heat qui a contrôlé les affaires pendant une bonne partie du match, et la mauvaise première mi-temps de JT est l’une des raisons qui expliquent cela. Jayson Tatum sera donc clairement attendu au Game 5, où Boston aura besoin de la version « deuxième période » du bonhomme pour tenter de prolonger la série. Ok il a seulement 22 ans, ça peut arriver de foirer une mi-temps, mais on parle d’un joueur pas vraiment comme les autres, un phénomène qui pourrait bientôt atteindre le statut de superstar NBA. Alors oui, dans un match crucial de Playoffs, ce genre de trou d’air, ce n’est pas vraiment acceptable, dixit Tatum.

Les Celtics sont au bord du précipice. Et en cas d’élimination face au Heat, Jayson Tatum regardera probablement en arrière, se demandant comment il a pu passer à côté sur cette première mi-temps. Mais en attendant, il a encore au moins une chance pour se rattraper, et on imagine qu’il va arriver avec l’esprit revanchard vendredi.

Source texte : ESPN