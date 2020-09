NBA Top 5 du jour : on aurait pu avoir un Top 5 spécial Herro, mais la NBA a voulu varier les plaisirs

Les NBA Top 5 ou Top 10 et tout le toutim, c’est aussi et surtout pendant les Playoffs. C’est une promesse, vous aurez donc chaque matin votre dose de highlights au réveil, histoire de ne rien manquer à ce qu’il s’est fait de plus beau dans la nuit. Allez, un café, et on clique sur play.

Après la perf monstrueuse de Tyler Herro cette nuit, son nom résonne un peu partout aujourd’hui. Le gamin a enchaîné les actions d’éclat, et ses highlights vont tourner en boucle ce jeudi. Du coup, la NBA a décidé de varier les plaisirs en faisant honneur à d’autres joueurs dans son Top 5 du jour. Au menu, on a notamment du Goran Dragic, du Bam Adebayo et du Jayson Tatum, qui ont tous fait le spectacle dans ce Game 4. Faut en profiter, parce que la série pourrait bien se conclure dès vendredi, le Heat étant désormais en tête 3-1.

Encore une belle nuit de folie, et le besoin de dormir très vite car ce soir ça recommence. Too fast, too furious, too bulle.