Steve Nash prépare son playbook pour la rentrée : on va voir Kevin Durant évoluer aux 5 postes à Brooklyn

Débarqué à Brooklyn à la surprise générale, Steve Nash a déjà plein d’idées pour l’attaque des Nets. L’ancien meneur des Suns veut s’appuyer sur la polyvalence de Kevin Durant et de Kyrie Irving pour gagner des matchs.

Personne n’était prêt pour la nomination de Steve Nash à la tête des Nets. Alors pour ne pas se manquer, le Canadien s’est déjà mis au travail afin de préparer au mieux la rentrée du côté de Brooklyn. Coach sans expérience à la tête d’une équipe bâtie pour jouer le titre, le double MVP aura la pression dès le lancement de la saison et il le sait. Lucide sur son manque d’expérience par rapport à d’autres candidats, le Hall of Famer a déclaré vouloir s’appuyer sur son expérience en tant que leader sur le terrain acquise pendant sa carrière de joueur. Pour le côté tactico-technique, ce bon vieux Steve a déjà des idées, notamment pour son duo de superstars Kevin Durant – Kyrie Irving. Invité sur le podcast de J.J. Redick, The Old Man and the Three, le nouveau coach des Nets a annoncé vouloir s’appuyer sur la taille et l’envergure de KD pour le faire jouer à tous les postes. Le double MVP des Finales a déjà rempli ce rôle par séquences à Golden State quand Nash était consultant en développement individuel pour la franchise de la baie de San Francisco. Plus surprenant, au sujet de Kyrie Irving, le successeur de Kenny Atkinson a surtout évoqué ses qualités de joueur sans ballon. Pas sûr que cette perspective enchante Uncle Drew.

« Avec sa longueur, Kevin est une match-up compliquée pour n’importe qui. Il peut jouer à tous les postes et je vais le faire jouer à tous les postes. […] Kyrie est une menace sans ballon. C’est l’un de mes joueurs préférés. »

S’il a déjà joué loin du ballon avec LeBron, l’ancien joueur des Cavs et des Celtics est pourtant davantage réputé pour ses qualités de ball-handler et de joueur de un-contre-un. Mais pour son nouveau coach, c’est donc les qualités off the ball du meneur qui pourraient aider les Nets. Brooklyn possède en tout cas plusieurs joueurs majeurs capables de porter le ballon : Kevin Durant, Caris LeVert, qui pourrait être la troisième star des Nets selon KD, et Spencer Dinwiddie. Toujours pas de certitudes sur le futur cinq majeur et l’organisation tactique des Nets mais on risque donc de voir Uncle Drew lâcher un peu plus le ballon la saison prochaine et Durantula un peu partout sur le terrain. Le coach a aussi évoqué sa relation privilégiée avec l’ailier qu’il a côtoyé plusieurs saisons à Golden State et sa volonté de construire le même genre d’affinité avec Kyrie. Aux côtés d’un des tous meilleurs meneurs all-time, Irving pourrait en tout cas franchir un nouveau palier la saison prochaine.

Avec KD et Kyrie de retour à 100%, un supporting cast en progrès cette saison et Steve Nash aux manettes, les Nets version 2020-21 pourraient bien être l’une des équipes les plus excitantes à suivre la saison prochaine.

Source texte : Yahoo Sports