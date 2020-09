Les highlights de Giannis Antetokounmpo en 2019-20 : inclinez-vous devant le double MVP en titre

C’est tout sauf une surprise, on a appris hier que Giannis Antetokounmpo conservait sa couronne de MVP après une saison exceptionnelle avec les Bucks. Egalement sacré DPOY, le Greek Freak s’affirme comme le meilleur two-way player de la Ligue et du monde. Ça méritait bien quelques highlights.

Pas de coup de boule au programme, mais quand même du spectacle comme le double MVP en titre sait le faire des deux côtés du terrain. En défense, en attaque, balle en main ou sans ballon, il y en a vraiment pour tous les goûts dans cette compilation des plus grands moments de la saison de Giannis. En plus, il nous avait prévenus alors qu’il venait de se faire drafter, pourquoi choisir une spécialité quand on peut tout faire sur le terrain ? Aussi surprenant que cela puisse paraître pour certains, on a même de jolis flèches longue distance dans cette courte vidéo, preuve que son tir se développe malgré toutes les critiques reçues à ce sujet. Evidement, ça n’est pas son point fort et c’est même plutôt rassurant quand on voit tout ce dont il est capable sur le parquet. Eurosteps (sa spéciale), tomars, crossovers, buzzer beaters et chasedown blocks sont les tortures qu’il a infligées à ses adversaire tout au long de l’année. Tout ça mis bout à bout, cela fait de Giannis Antetokounmpo le joueur quasiment ultime, imprenable d’un ligne à l’autre, avec des statistiques phénoménales de, accrochez-vous, 29,5 points, 13,6 rebonds (!), 5,6 assists, 1 contre et 1 interception par match en à peine 30 minutes de moyenne. Bon courage pour faire mieux. Spoiler : ce n’est pas possible.

C’est une saison incroyablement aboutie que vient de nous délivrer le premier Européen à être sacré MVP à deux reprise, qui plus est de manière consécutive. Mais à 25 ans, Giannis Antetokounmpo est encore loin de nous avoir tout montré. Il devrait se nourrir de ce nouvel échec en Playoffs pour travailler encore plus dur pendant l’intersaison pour revenir tout simplement imbattable l’année prochaine. S’il peut déjà refaire le même genre de saison, nous on prend les yeux fermés.