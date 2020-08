Les Hawks, Knicks et Suns seraient intéressés par Davis Bertans : la rouquinerie n’est jamais finie

Ça commence à s’agiter chez les équipes en vacances. Depuis Bora Bora, les managers des Hawks, des Suns et des Knicks commencent à se creuser la tête pour faire venir un certain Davis Bertans. Il y a donc une belle concurrence pour le futur agent libre non restrictif, les Wizards voulant également le conserver. En même temps, on ne laisse pas filer le Stephen Curry des pays baltes sans se battre pour lui.

Le moins qu’on puisse dire, c’est que Davis Bertans a une sacrée cote pour la prochaine Free Agency. Le sniper letton avait décidé il y a quelques mois de ne pas venir jouer dans la bulle d’Orlando (ça lui avait valu un petit échange sympathique avec Evan Fournier) afin de préserver sa valeur pour la prochaine intersaison, on peut dire que c’est réussi. Difficile de vraiment lui donner tord après coup, tant les Wizards ont pris cher dans la bulle (bilan de… 1-7). Et en plus, ça se bouscule au portillon pour faire signer le rouquin préféré de ton rouquin préféré. Selon NBC Sports Washington, les Wizards ont fait de lui leur priorité numéro 1, mais les Hawks, Suns et Knicks n’hésiteront pas à passer en mode séduction pour le faire venir. On part sur un resto + ciné + dernier verre à la maison, la to-tale. Niveau salaire, pour l’instant, les sommes évoquées sont floues (on parlait de 15 à 20 millions de dollars avant l’arrivée du COVID) puisque le salary cap de la prochaine saison n’est pas encore fixé, mais quoi qu’il arrive, il y aura des offres pour le Letton.

En même temps, quand on voit l’évolution et les stats de Bertans cette saison, difficile de ne pas craquer sur lui. 15,4 points et 4,5 rebonds à 42,4% du parking, le tout en sortie de banc, le genre de sixième homme qui ferait du bien à beaucoup de franchises. En plus d’avoir l’un des shoots les plus élégants et naturels de la Ligue, l’ami Davis est également efficace et prolifique (3,7 tirs primés rentrés par match), le combo parfait. Il est passé de 8 à 15 points de moyenne en gardant ses beaux pourcentages de loin, son épanouissement à D.C. est total. C’est d’ailleurs pour cette raison que l’intéressé souhaiterait, toujours selon NBC Sports Washington, rester dans la capitale la saison prochaine. L’idée d’un trio Wall-Beal-Bertans intéresserait fortement le Letton, et ça se comprend. La tendance serait donc de rempiler chez les Wizards, mais attention, d’autres franchises restent à l’affût. Les Sorciers n’ont pas des finances en grande forme et ne souhaiteraient pas payer la luxury tax. Affaire à suivre, donc.

La rouquinerie n’est jamais finie pour Davis Bertans, elle ne fait même que commencer puisque le sniper balte devrait signer un contrat juteux lors de la prochaine intersaison. On est en 2020, les artilleurs à 3-points sont plus prisés que jamais, ce sera désormais à lui de confirmer et de justifier son salaire.

Source texte : NBC Sports Washington