Les Playoffs NBA devraient reprendre samedi : conseil de geek, profitez de la prochaine nuit pour dormir

Oui, la saison NBA va reprendre. Les joueurs ont décidé d’aller jusqu’au bout des Playoffs, mais on était toujours dans le flou concernant la date de reprise. Ça parlait de vendredi, ou au plus tard ce week-end, mais sans confirmation sur une date précise. Visiblement, ça serait pour samedi.

Ce n’est pas officiel officiel, mais c’est tout comme. Les Playoffs NBA devraient reprendre demain soir. Pas de Woj ni de Shams pour nous donner l’information cette fois-ci, mais un journaliste du Houston Chronicle, à savoir Jonathan Feigen, qui se base sur une source proche de la Ligue. Si l’on en croit ses propos, les Rockets – qui auraient dû affronter le Thunder le soir de la grève – joueront contre Oklahoma City samedi, et les deux autres matchs initialement prévus mercredi devraient donc aussi se jouer demain, avec le Bucks – Magic et le Lakers – Blazers. Pour rappel, les joueurs de Milwaukee avaient refusé de rentrer sur le terrain pour affronter Orlando lors du Game 5 de la série, afin de frapper un gros coup suite à l’affaire Jacob Blake. Les joueurs de Houston et d’OKC ont suivi, tout comme ceux de Los Angeles et Portland, les trois matchs étant ainsi reportés à plus tard, tout comme les trois matchs de jeudi (Jazz – Nuggets, Raptors – Celtics, Mavericks – Clippers). On imagine que ces derniers se joueront dimanche si on suit la logique, afin de conserver une cohérence dans le calendrier.

Du coup, un seul conseil, profitez bien de la nuit prochaine pour dormir, car après ça sera le grand retour des soirées NBA et ça, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire café, nuit devant le League Pass, cernes de trois kilomètres et absence de vie sociale. Retour en mode geek en gros. Et cette fois-ci, la saison devrait pouvoir aller à son terme sans interruption, même si en 2020, tout semble possible alors on va quand même éviter de parler trop vite. À l’heure actuelle, il reste cinq séries du premier tour des Playoffs à conclure. Houston et Oklahoma City sont à égalité 2-2, le Jazz et les Clippers mènent respectivement 3-2 contre Denver et Dallas, Milwaukee est devant 3-1 contre Orlando, idem pour les Lakers contre Portland. La seule affiche connue des demi-finales de conf’ pour l’instant est Toronto – Boston. Pour rappel, les familles des joueurs pourront intégrer la bulle une fois le premier tour bouclé.

Dans les prochaines heures, on va surveiller attentivement le compte Twitter de la NBA et les sources proches de la Ligue afin d’avoir des précisions concernant la reprise des matchs, notamment au niveau des horaires. Mais vous savez quoi faire maintenant. On se couche tôt ce soir, et demain on est au taquet.

Source texte : Houston Chronicle