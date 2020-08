Les Playoffs NBA vont reprendre : pas de matchs ce jeudi, mais il y aura encore du basket cet été

Après la grève des Bucks hier et le report des autres matchs de la soirée, on se demandait tous comment la situation allait évoluer aujourd’hui, notamment par rapport à la fin de saison dans la bulle floridienne. Breaking news, les Playoffs NBA vont reprendre.

On savait que les joueurs NBA avaient prévu de se rencontrer ce jeudi pour discuter de la suite des événements après le moment historique d’hier soir. Une annulation pure et simple de la saison n’était pas à exclure mais ce n’est pas le chemin qu’ont décidé d’emprunter les joueurs. En effet, d’après Adrian Wojnarowski d’ESPN, les Playoffs vont bien reprendre dans la bulle de Disney World. Pas ce soir, les trois matchs prévus au programme étant eux aussi reportés à une date ultérieure, mais potentiellement vendredi et au plus tard durant le week-end. Si l’on en croit Shams Charania de The Athletic, la Ligue et les joueurs viseraient effectivement un retour demain, les discussions étant cependant toujours en cours selon Woj. Visiblement, alors que plusieurs joueurs semblaient prêts hier à prendre la décision radicale de sacrifier la fin de saison, un consensus a été trouvé au sein de leur camp. Selon Chris Haynes de Yahoo Sports, un certain nombre de joueurs – dont LeBron James (qui a changé d’avis concernant l’annulation de la campagne) – auraient souligné l’importance de finir la saison, en mettant probablement en avant les grosses conséquences accompagnant une grève générale concernant le reste des Playoffs. Enfin, d’après Shams, les joueurs auraient également discuté « des nombreux sacrifices qui ont été réalisés » pour arriver jusqu’à ce stade de la compétition à Orlando, et le fait que les familles pouvaient bientôt intégrer la bulle floridienne.

Today's three playoff games will be postponed, source tells ESPN. Discussion underway on when teams will resume play. https://t.co/A2PazNKDhy — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 27, 2020

Maintenant, même si les joueurs ont décidé de reprendre les Playoffs, la question de la justice sociale reste évidemment au cœur des débats. Comme l’indique Shams Charania, ils veulent trouver de nouveaux moyens pour marquer les esprits et continuer de mettre la lumière sur la brutalité policière et le racisme. C’est notamment pour cela qu’une réunion est prévue plus tard ce jeudi entre les joueurs NBA et les propriétaires de franchises selon Adrian Wojnarowski. Tim MacMahon, d’ESPN également, a lui indiqué que chaque équipe sera représentée par deux joueurs. Dans cette réunion, les détails concernant la suite des Playoffs seront également discutés car il y a quand même eu un petit chamboulement mine de rien, mais ça va clairement causer d’un plan d’action sur les questions de justice sociale. Alors évidemment, c’est compliqué de négocier en profondeur dans un tel timing et un tel contexte, mais la plateforme médiatique devrait être utilisée plus que jamais. Avec la grève d’hier, les joueurs ont frappé un très grand coup et désormais, ils veulent continuer à amener le message « Black Lives Matter » sur le devant de la scène, un message qui semblait perdre de son momentum au fur et à mesure que les Playoffs avançaient, alors que dans le même temps une nouvelle tragédie a eu lieu en dehors de la bulle. Comme l’a dit un joueur d’après Marc J. Spears de The Undefeated : « On espère que cela va permettre de franchir un cap en matière d’activisme et d’engagement chez nos propriétaires, la ligue et les équipes, pour obtenir de vrais changements. »

Après la soirée surréaliste de mercredi, les joueurs ont pris du recul pour discuter plus calmement et prendre leur décision par rapport à la suite de la saison NBA. Ils ont choisi de retrouver les parquets afin de continuer les Playoffs, mais ils ne lâcheront pas le steak pour la justice sociale. Affaire à suivre.

Source texte : ESPN / The Athletic / Yahoo Sports / The Undefeated