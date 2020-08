LeBron James appelle les propriétaires de franchise à agir : trente équipes, un seul combat pour la justice

Après la décision des Milwaukee Bucks de ne pas se rendre sur le terrain pour le Game 5 de la série de Playoffs contre le Magic d’Orlando, c’est l’ensemble de la Ligue qui s’est unie pour dénoncer la bavure policière dont a été victime Jacob Blake le 23 août dernier. Parmi toutes ces voix, l’une a énormément d’écho, à savoir celle de LeBron James. Investi depuis déjà longtemps pour la lutte pour les minorités, le King a apostrophé les propriétaires de franchises afin qu’ils renforcent leurs actions face à l’injustice.

FUCK THIS MAN!!!! WE DEMAND CHANGE. SICK OF IT — LeBron James (@KingJames) August 26, 2020

Il y a des combats qui sont bien plus grands que le basketball. Après la tragédie Jacob Blake à Kenosha dans le Wisconsin, le père de famille afro-américain ayant pris sept balles dans le dos par des policiers, les Bucks de Milwaukee puis l’ensemble des joueurs et équipes ont finalement dit stop. Non, il n’est pas possible de jouer alors même que dehors, certains peuvent perdre la vie en raison de leur couleur de peau. Véritable visage de la Ligue depuis des années et des années, LeBron James représente forcément une grande figure dans la lutte pour la justice sociale à travers son statut et son engagement. Et aujourd’hui, alors que son équipe des Lakers et les Clippers semblent prêts à sacrifier la fin de saison, il souhaite que les propriétaires de franchises, qui ont un fort pouvoir de négociation notamment au niveau des droits de diffusion, s’engagent beaucoup plus largement dans le combat pour la justice. De plus, les équipes NBA sont de véritables piliers locaux en matière d’influence, de politique et d’économie. Ainsi, leur demander d’agir véritablement pour éduquer et faire de l’injustice un combat de premier ordre pourrait, en partie, aider à améliorer une situation devenue intenable pour les minorités. Les joueurs ont déjà utilisé et utilisent actuellement tout leur pouvoir médiatique pour attirer l’attention sur ces sujets. Il faut donc désormais que les organisations prennent le relais et activent les leviers financiers et politiques pour accélérer les choses.

Sources: Every team besides Lakers and Clippers voted to continue playing. LeBron James said in meeting he want owners to be more involved/take action. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 27, 2020

Le King est, depuis longtemps, énormément engagé pour la communauté noire aux États-Unis. En 2012 déjà, quand il évoluait au Miami Heat, LeBron avait mis la lumière sur l’affaire Trayvon Martin en compagnie de ses coéquipiers, en portant un hoodie comme le jeune homme de 17 ans, tué par George Zimmerman. Son engagement passe aussi par sa fondation et son école d’Akron dans l’Ohio, la I Promise School, qui accueille des jeunes défavorisés pour leur donner un enseignement de la meilleure qualité possible. LBJ avait aussi soutenu Colin Kaepernick, quarterback des 49ers de San Francisco en NFL, après qu’il ait choisi de s’agenouiller durant l’hymne américain pour lutter contre les violences policières, et a lancé l’initiative « More Than A Vote » à quelques semaines des élections présidentielles américaines. Ainsi, si LeBron est chaud pour arrêter complètement la saison, cela pourrait forcément influencer certains avis, les Lakers et les Clippers étant pour l’instant les seuls à se positionner ainsi. Il faudra donc rester connecté durant les prochaines heures, car elles pourraient être capitales à bien des égards pour la Ligue.

L’heure est à l’Histoire pour la NBA et l’ensemble de ses composantes. Parmi ces dernières, les voix des joueurs, dont celle du King, qui vont tout faire pour que l’engagement pour les minorités soit total.



Source texte : Twitter Shams Charania