Aaron Gordon quitte déjà la bulle : pas d’inquiétude, les copains seront bientôt dans le rétro

L’ailier du Magic a quitté ses coéquipiers sans avoir disputé la moindre minute de Playoffs après sa blessure durant les seeding games. Sauf retournement de situation, on ne devrait donc pas revoir Aaron Gordon dans la bulle. La première étape avant de le voir quitter Orlando… pour de bon ?

Blessé à la cuisse lors d’un match contre les Raptors après une grosse faute de Kyle Lowry, quelques noms d’oiseaux et un échange de numéros de chambre, Aaron Gordon n’a pas joué depuis le cinq août dernier et on ne devrait finalement pas le revoir cette saison. Auteur de deux grosses perf’ contre Sacramento et Indiana, l’ailier du Magic a conclu sa bulle après seulement quatre matchs, compilant 15,2 points et 8,5 rebonds de moyenne. Si sa fin de saison n’a pas été officialisée, on imagine mal un scénario dans lequel Gordon aurait le temps de se soigner, de revenir dans la bulle et de respecter la quarantaine imposée par la NBA. Le Magic, sans doute porté par l’univers féerique de Disney, a miraculeusement réussi à éviter le coup de balai, mais Giannis et les Bucks devraient rapidement sortir l’aspirateur pour pouvoir aller s’attaquer à un plus gros morceau. Shams Charania de The Athletic précise que le joueur a quitté la bulle pour soigner sa blessure, mais aussi en raison des récents événements, faisant sans doute référence à la grève des joueurs et à la lutte contre l’injustice sociale dans tout le pays.

En perdant coup sur coup Jonathan Isaac, Mo Bamba, Michael Carter-Williams et donc Aaron Gordon, les Floridiens n’ont pas été épargnés et pourraient voir une nouvelle fois leur saison s’arrêter au premier tour. Si c’est le cas, il pourrait y avoir du changement dans les mois à venir et Gordon serait, comme depuis plusieurs saisons, l’un des joueurs à surveiller du côté d’Orlando. Déjà bradé lors de la dernière trade deadline, l’ailier avait été proposé à Golden State et Minnesota et pourrait faire l’objet de nouvelles négociations durant la prochaine off-season. Reste à trouver une équipe intéressée par un dunkeur incapable de gagner un dunk contest, payé 20 millions de dollars par saison et qui voit sa production statistique fondre saison après saison comme les espoirs des fans du Magic. D’après Anthony Slater de The Athletic, les Warriors auraient toujours un œil sur l’ancien Wildcat de 24 ans et pourraient être tentés de redonner un coup de boost à sa carrière.

Encore une blessure et probablement encore une élimination au premier tour pour Orlando. A-t-on vu le dernier match d’Aaron Gordon sous le maillot du Magic ? Car ça fait tout de même quelque temps que l’on sent le divorce arrivé entre l’ailier et la franchise qui l’a drafté en quatrième position il y a six ans…

